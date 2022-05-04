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Gündem Savcı Sayan'dan Erdoğan açıklaması
Gündem

Savcı Sayan'dan Erdoğan açıklaması

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtleri özgürleştirdiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 20:45:00 -
Savcı Sayan'dan Erdoğan açıklaması

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtleri özgürleştirdiğini ifade etti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Ağrı Belediye Başkanı, "Biz Kürtler AK PARTİ öncesi durumumuzu iyi biliyoruz. Dövüldük,sövüldük, zorlandık." diye yazdı.

"Sayın Erdoğan bizi özgürleştirdi." diyen Sayan, Erdoğan'ın Kürtlere eşit vatandaşlık statüsü kazandırdığını belirtti.

"Şimdi HDP’nin eliyle tekrar eski günlere götürülmek isteniyoruz. HDP’nin Amacı Kürtler değil, bizi Suriye yapmak." diyen Savcı Sayan, buna izin vermeyeceklerini bildirdi.

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