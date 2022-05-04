Savcı Sayan'dan Erdoğan açıklaması
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtleri özgürleştirdiğini belirtti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtleri özgürleştirdiğini ifade etti.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Ağrı Belediye Başkanı, "Biz Kürtler AK PARTİ öncesi durumumuzu iyi biliyoruz. Dövüldük,sövüldük, zorlandık." diye yazdı.
"Sayın Erdoğan bizi özgürleştirdi." diyen Sayan, Erdoğan'ın Kürtlere eşit vatandaşlık statüsü kazandırdığını belirtti.
"Şimdi HDP’nin eliyle tekrar eski günlere götürülmek isteniyoruz. HDP’nin Amacı Kürtler değil, bizi Suriye yapmak." diyen Savcı Sayan, buna izin vermeyeceklerini bildirdi.