Savcı Sayan, Zülfü Livaneli tehlikesine dikkat çekti: Çok büyük bir oyunla karşı karşıyayız

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Savcı Sayan, CHP’nin eski milletvekili Zülfü Livaneli’nin kaset kumpasıyla koltuğundan alınan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ı hedef alan sözleriyle ilgili, “Zülfü Livaneli’nin söylediklerine değil, Zülfü Livaneli’yi konuşturana bakmak lazım. Çok büyük bir oyunla karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

Zülfü Livaneli'den Deniz Baykal iddiası

Bir dönem CHP’de milletvekili olan Zülfü Livaneli’nin Deniz Baykal ve Bülent Ecevit’le ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Baykal’ın solcu’lukla alakası olmadığını, tipik bir Sünni ve sağcı olduğunu ileri süren Livaneli, “Deniz Baykal Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart" ifadelerini kullandı.

Livaneli'nin açıklamalarına tepki

'Kürt, Sünni, Alevi, sağcı...' şeklinde Türkiye için hassas kavramları kullanarak fitili ateşlemek isteyen Livaneli’nin siyaset dünyasında tartışmaya neden olan açıklamalarına birçok kesimden tepki geldi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da, 'Türk siyasetinde etnik köken ve mezheplere karşı baskı var' algısı oluşturmaya çalışan Livaneli’ye, büyük bir oyuna hizmet ettiğini söyleyerek tepki gösterdi.

Savcı Sayan: Büyük bir oyunla karşı karşıyayız

Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Zülfü Livaneli’nin söylediklerine değil , Zülfü Livaneli’yi konuşturana bakmak lazım. Çok büyük bir oyunla karşı karşıyayız… Ülkenin siyasetini ve geleceğini eline almak isteyen güçlerin sesi olarak konuşuyor Zülfü Livaneli…





