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Savcı Sayan Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, twitter hesabından CHP'li Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:25
Savcı Sayan Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Ağrı Belediyesinin AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'Suriyelileri istemiyorum' çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'a dokundurmaya devam ediyor.

Sayan son olarak sosyal medya hesabından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunarak, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı vesilesiyle attığı mesajı, özellikle Tanju Özcan'a göndermesini istedi.

İşte Sayan'ın dikkat çeken paylaşımı;

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:25
  1. İstanbul
  2. Bolu
  3. Ağrı
  4. Savcı Sayan
  5. Ekrem İmamoğlu

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  • Abdullah Abdullah 57 dk önce
    Suriyeli ve diğer mülteciler için Erdoğan bile dönüş yapılacak dedi. Sayın sayan nedir bu hevesiniz anlamadım. Tamam misafirimiz onlar ama savaş bitince memleketlerine gitmeleri her iki taraf içinde hayırlı olacaktır.

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