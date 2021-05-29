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Gündem Savcı Sayan: Bizi Suriye'ye çevirmek istiyorlar
Gündem

Savcı Sayan: Bizi Suriye'ye çevirmek istiyorlar

Son zamanlarda Türkiye'de peş peşe yaşanan gelişmeleri yorumlayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bizi Suriye'ye çevirmek istiyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 14:00:00 -

Türkiye’ye yönelik olarak son zamanlarda planlı saldırılar başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Netanyahu benzetmesi ve Rize ziyareti olay oldu. Eski AA muhabiri Musab Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan sözleri ve Suç örgütü lideri Peker’in kasetleri üzerinden siyasi operasyonlara kalkıştılar. Bunlar püskürtülünce ekonomi yeniden hedefe kondu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ne zaman bir gelişim ivmesi yakalasa dışarıdan bir saldırı geliyor" diyen Sayan, "Burada dikkat edilmesi gereken şey dışardakilerle beraber içerideki yandaşları da harekete geçiyor. Son zamanlarda bunu net şekilde görüyoruz. Deniz Baykal'ın kasetini sümenaltı eden cumhuriyet savcısı CHP'yi şu anda canhıraş bir şekilde savunuyor. Bu ismi önümüzdeki dönemde milletvekili yapacaklar. Bu isim kasetin ortaya çıkmaması için uzun zaman mücadele etti." dedi.

"Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek istiyorlar"

Muhalefet kaotik bir ortam oluşturmaya çalıştığını ifade eden Savcı Sayan, "Hepsi birden Türkiye'ye saldırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunlara karşı mücadele ediyor. Onun gibi bir ismi onun alt liginde yer alan isimlerle karşılaştırmak züldür. Onların yalanları hakikati kapatmak için. ABD, Suriye'de PKK'ya 552 milyon dolar bütçe ayırıyor. Biz bunu görmeyecek miyiz? Bizi Suriye'ye çevirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

havva BULUT

a haberin logosu görünce sadece güldüm
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