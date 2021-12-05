Savcı Sayan 'binlerce pişman genç var' diyerek böyle seslendi: Devlet elimi rahatlatsa...
Sosyal medya hesabından Ağrılı bir gencin kendisine gönderdiği mesajı paylaşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bir yıl içinde binlerce gencimizi illegal yapılardan kurtarırız." diyerek projesinin hazır olduğunu söyledi.
Yeniakit.com.tr
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Ağrılı bir gencin kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.
'Beni yeniden topluma kazandırın'
Bir dönem illagal oluşumların içinde bulunan genç, Başkan Sayan'dan, "Elimden tutarak, beni yeniden topluma kazandırın." isteğinde bulundu.
'Projem hazır!'
"Bu gencimizin dramını lütfen okuyalım." diyen Savcı Sayan, bölgedeki gençleri illegal oluşumlardan kurtarmak için projesinin hazır olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Buradaki gençlerin genel durumu bu. Devlet elimi rahatlatsa, 1 yıl içinde binlerce gencimizi illegal yapılardan kurtarırız. Projemiz hazır. Bu gençleri kazanmaktan başka çaremiz yok. Aksi halde bölgeyi ve gençleri kaybederiz. Binlerce pişman var."
Ağrılı gençten, Savcı Sayan'a gelen mesaj şöyle: