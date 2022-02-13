  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Savcı Sayan: 6’lı ganyan masasına çağrılmayan Kürtler değil, HDP’dir!
Siyaset

Savcı Sayan: 6’lı ganyan masasına çağrılmayan Kürtler değil, HDP’dir!

6 muhalefet liderinin toplantısına HDP'nin alınmamasını haberleştiren İngiltere merkezli Independent, masaya Kürtlerin alınmadığını yazdı. Independent Turkish'e cevap Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi: 6’lı ganyan masasına çağrılmayan Kürtler değil, HDP’dir.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 21:59:00 -
Savcı Sayan: 6’lı ganyan masasına çağrılmayan Kürtler değil, HDP’dir!

 Yeniakit.com.tr 

6 muhalefet partisinin düzenlediği yemekli toplantı masasında, HDP'nin yer almamasını haberleştiren Independent Turkish, masaya Kürtlerin alınmadığını yazdı.

HDP'lilerin açıklamalarının aktarıldığı haberde, "6 liderin yaptığı toplantıya HDP'nin dahil edilmemesi Kürt siyasetçileri kızdırdı." denildi.

'Gölge etmeyin yeter'

Independent'ın haberini alıntılayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şunları söyledi:

6’lı ganyan Masasına çağrılmayan Kürtler değil, HDP’dir.. Kürtlerin Türkiye gibi güçlü bir devleti ve özgürce siyaset yaptıkları bir Ak Partileri vardır.. Gölge etmeyin yeter…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay