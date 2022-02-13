Savcı Sayan: 6’lı ganyan masasına çağrılmayan Kürtler değil, HDP’dir!
6 muhalefet liderinin toplantısına HDP'nin alınmamasını haberleştiren İngiltere merkezli Independent, masaya Kürtlerin alınmadığını yazdı. Independent Turkish'e cevap Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi: 6’lı ganyan masasına çağrılmayan Kürtler değil, HDP’dir.
Yeniakit.com.tr
6 muhalefet partisinin düzenlediği yemekli toplantı masasında, HDP'nin yer almamasını haberleştiren Independent Turkish, masaya Kürtlerin alınmadığını yazdı.
HDP'lilerin açıklamalarının aktarıldığı haberde, "6 liderin yaptığı toplantıya HDP'nin dahil edilmemesi Kürt siyasetçileri kızdırdı." denildi.
'Gölge etmeyin yeter'
Independent'ın haberini alıntılayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şunları söyledi:
6’lı ganyan Masasına çağrılmayan Kürtler değil, HDP’dir.. Kürtlerin Türkiye gibi güçlü bir devleti ve özgürce siyaset yaptıkları bir Ak Partileri vardır.. Gölge etmeyin yeter…