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Gündem Savcı, o mesajlar için ahlaksız Erbil'e "Gel bakalım" dedi
Gündem

Savcı, o mesajlar için ahlaksız Erbil'e "Gel bakalım" dedi

Yaptığı pespaye hareketlerle gündemden düşmeyen ahlaksız Mehmet Ali Erbil, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın taciz şikayeti üzerine savcıya ifade vermek üzere tekerlekli sandalye ile adliyeye geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 17:49:00 -
Savcı, o mesajlar için ahlaksız Erbil'e "Gel bakalım" dedi

 

Yaptığı pespaye hareketlerle gündemden düşmeyen ahlaksız Mehmet Ali Erbil, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın taciz şikayeti üzerine savcıya ifade vermek üzere tekerlekli sandalye ile adliyeye geldi.

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasındaki taciz tartışması, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa eden Ece Ronay, taciz edildiğini açıklamış ve Erbil'in "Bu akşam yanında uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın." gibi WhatsApp gönderilerini paylaşmıştı.

Mehmet Ali Erbil ise, bağlandığı canlı yayın programında iddiaları kabul etmediğini, asla taciz etmediğini söylemişti.

Ece Ronay da canlı yayında konuşulanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, "Kimse beni tehdit edemez, ben susmuyorum." demişti.

 

Savcıya ifade verdi

Ece Ronay tarafından "Cinsel taciz" ve "Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret" ile suçlanan Mehmet Ali Erbil, bugün Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

 

Tekerlekli sandalyeyle adliyeye gelen Erbil, soruşturma savcısına ifade verdi. Yaklaşık yarım saat ifade veren Erbil, sonrasında savcılıktan çıktı.

Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak, ‘İyi bayramlar’ diyen Erbil, sonrasında adliyeden ayrıldı.

 

 

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