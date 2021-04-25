Savcı Bey tarihte nasıl ölüyor? Kuruluş Osman Savcı Bey (Kanbolat Görkem Arslan) diziden ayrılıyor mu?
Kuruluş Osman dizisi 56. bölüm ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kuruluş Osman son bölüm fragmanı yayınlandı. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in hayatını konu alan Kuruluş Osman dizisinde cenk sırasında Savcı Bey’in kılıç darbesi aldığı görülürken, Osman Bey ve Savcı Bey’in eşi Lena Hatun’un ağladığı görüldü. Bu sahne Kurluş Osman izleyicileri tarafından Savcı Bey öldü mü? Savcı Bey diziden ayrılacak mı? sorularını sormaya neden oldu. Peki Savcı Bey tarihte nasıl ölüyor? Gerçekte Savcı Bey nasıl ölüyor? Kanbolat Görkem Arslan Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?
Kuruluş Osman 56. bölüm ile 28 Nisan Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak. Kuruluş Osman son bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte Savcı Bey’in cenk sırasında kılıç darbesi aldığı görülürken, ilerleyen sahnelerde ise hem Osman Bey’in hem de Lena Hatun’un ağlaması sonrası Savcı Bey ölüyor mu? sorusunu akılda getirdi. Peki Savcı Bey gerçekte nasıl ölüyor?
Saru Batu Savcı Bey’in ölüm tarihi 1287 olarak geçiyor. Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç Savaşı (1287) esnasında ölmüştür. İki oğlu bulunmaktadır bunlar Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.
Savcı Bey’in mezarı nerede?
Ahi Dağı güney sırtında Kurșunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır. Eşen Köyü yanında Ermeni-Pazarı - İnegöl anayolu üzerindedir. Her yıl Ağustos'un son pazarı Karaköy’de geleneksel olarak Saru Batu Savcı Bey’i anma törenleri düzenlenmektedir.