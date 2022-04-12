Savaşta korkutan gelişme! Putin'den flaş açıklama
Rusya-Ukrayna savaşında 48. güne girilirken Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş bir açıklama geldi. Putin, "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi.
Rusya-Ukrayna savaşında 48. güne girilirken Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş bir açıklama geldi.
Putin, Ukrayna'ya yaptıkları askeri işgal harekatı için konuşarak "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi.
"Durmayacağız" diyerek askeri operasyonların devam edeceğini belirten Putin, "Askeri operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek. Operasyonda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphe yok" diye konuştu.
Putin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız"