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Dünya Savaşın seyri değişecek! Orta Doğu'dan Ukrayna'ya geldiler
Dünya

Savaşın seyri değişecek! Orta Doğu'dan Ukrayna'ya geldiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu'dan getireceğini söylediği savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 17:10:00 -
Savaşın seyri değişecek! Orta Doğu'dan Ukrayna'ya geldiler

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta ilk bir ay geride kaldı. İki taraf arasında yaşanan çatışmalar her geçen gün şiddetini artırırken cepheden savaşın uzayacağına dair görüntüler geldi. Geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin'in Orta Doğu'dan getireceğini açıkladığı gönüllü savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı.

Suriyeli gönüllü askerler Rus ordusuna katıldı

Sosyal medyaya Ukrayna yerel kaynakları tarafından yansıtılan görüntülerde, Suriye İç Savaşı sırasında kullanılan kamyonetlerin Ukrayna'ya ulaştığı belirtildi. Kamyonetlerin kasalarında ise uçaksavar silahlarının olduğu görüldü. Öte yandan araçların üzerinde Rus ordusunun sembolü haline gelen Z harfi olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Putin, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak savaşçıların Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması için talimat verdiğini açıklamıştı. Gelecek savaşçıların gönüllü olması gerektiğini belirten Vladimir Putin, "Eğer gönüllü olarak Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılara yardım etmek isteyen insanlar olduğunu görürseniz, onlarla yarı yolda buluşup savaş bölgesine girmelerine yardım edin" ifadelerine yer vermişti. Uzmanlar Putin'in hem personel hem de teçhizat kayıplarının artması üzerine bu kararı aldığını düşünüyor.

16 bin kişi  katılmak istiyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu da Rus ordusuna katılarak Ukrayna'ya karşı savaşmak isteyen çok fazla gönüllünün olduğunu belirterek, "Ukrayna'da Rusya adına savaşmak isteyen çoğunluğu Orta Doğu'dan olmak üzere 16 bin gönüllü başvurusu aldık" demişti.

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