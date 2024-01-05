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Gündem Savaşın o ülkeye sıçraması an meselesi! İsrail dünyaya ilan etti: Ordu askeri saldırıya hazırlanıyor!
Gündem

Savaşın o ülkeye sıçraması an meselesi! İsrail dünyaya ilan etti: Ordu askeri saldırıya hazırlanıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 21:54:00 - 2024-01-05 22:06:52
Savaşın o ülkeye sıçraması an meselesi! İsrail dünyaya ilan etti: Ordu askeri saldırıya hazırlanıyor!

Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran katil İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail’in yakında Lübnan Hizbullahı’na karşı büyük bir askeri saldırı başlatabileceğini söyledi.

Gazze'yi kan gölüne çeviren katil İsrail ile Lübnan arasında tansiyon giderek yükseliyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların devamında tırmanan gerilimin ardından Salı günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen saldırı, iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kopma noktasına getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Kuzey Komutanlığı üssünde yaptığı değerlendirmede, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin sona ermesine yönelik yürütülen diplomatik çabalarda zamanın daraldığını belirtti.

Gallant, “Üzerinde anlaşmaya varılmış diplomatik bir çözüm yolunu tercih ediyoruz. Ancak, kum saatinin ters döneceği noktaya yaklaşıyoruz” ifadelerini kullanarak, İsrail'in yakında Lübnan Hizbullahı’na karşı büyük bir askeri saldırı başlatmaktan başka çaresinin kalmayacağını söyledi.

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