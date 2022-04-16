Savaşın korkunç yüzünde dünyayı sarsan ses kaydı! Kocasına cinsel istismar izni verdi

Savaşın korkunç yüzü bir Rus kadının eşine 'Ukraynalı kadınlara tecavüz etme izni' verdiği tüyler ürperten bir ses kaydının yayınlanmasıyla tekrar kendini gösterdi.

Bu haftanın başlarında, Kiev güvenlik güçleri, Radio Liberty tarafından şu anda Roman Bykovsky ve eşi Olga Bykovskaya olarak tanımlanan bir çift arasındaki konuşmanın bir ses kaydını yayınladı. Kayıtta, Olga Bykovskaya'nın, ona detayları anlatmadığı ve doğum kontrolü uyguladığı sürece eşine Ukraynalı kadınlara tecavüz etme iznine sahip olduğunu söylediği duyuluyor. 30 saniyelik şoke edici kayıt, 12 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin Rus birliklerinin ülkesinde küçük çocuklara yönelik cinsel saldırılar da dahil olmak üzere 'yüzlerce tecavüz' gerçekleştirmekle suçladığı günlerde yayınlandı.

"Onlara tecavüz et"

Olga Bykovskaya'nın ses kaydında "Evet, orada yap. Ukraynalı kadınlar orada. Onlara tecavüz et. Evet" diyor ve utangaç bir kahkahayla, "Ama bana detayları anlatma" dediği duyuluyor. Ardından Roman Bykovsky'ye ait olduğuna inanılan bir erkek sesi duyuluyor: "Yani tecavüz edeceğim ancak sana hiçbir şey söylemeyeceğim, doğru mu?" "Evet, böylece ben hiçbir şey bilmeyeceğim" diyen kadın, bu sefer ikisinin de kahkahaları duyulmadan önce. "Neden soruyorsun?" diye ekliyor. Adamın tekrar "Gerçekten yapabilir miyim?" diye sorması üzerine de, "Evet, izin veriyorum. Sadece koruma kullanmanı istiyorum" diyor. Radio Liberty'deki araştırmacı gazeteciler, görüşmeye dahil olan telefonu takip etmek için Ukrayna'daki kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştı ve numaralardan biri Nisan ayında Herson bölgesine kadar takip edildi. Müfettişler daha sonra iki telefon numarasının Rusya'nın VKontakte isimli sosyal ağında bulunan 27 yaşındaki Roman Bykovsky ve eşi Olga Bykovskaya'ya ait olduğunu buldu.

Sosyal medya hesabını sildi

Radio Liberty, ulaştıkları numaraları kullanarak çifti aramayı denedi. Roman'ın cevap verdiği ancak hala Herson bölgesinde olduğunu reddettiği bildirildi. Gazeteciler tarafından temasa geçildiğini öğrendiğinde ses kaydındaki adamın kendisi olduğunu da reddetti. Ancak Radio Liberty, sesinin uyumlu olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Olga Bykovska da aramaya yanıt verdi ve Radio Liberty'ye kocasının Sivastopol'da bir yara nedeniyle tedavi görmekte olduğunu doğruladı. Bunu açıkladıktan sonra, telefon görüşmesini hızla kesti. Ardından da sosyal medya hesabı silindi.