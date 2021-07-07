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Gündem Savaşan şahinler Polonya’da! Türk F-16'lar hava sahasını koruyacak
Gündem

Savaşan şahinler Polonya’da! Türk F-16'lar hava sahasını koruyacak

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Türk Hava Kuvvetlerine bağlı dört F-16 savaş uçağının Polonya hava sahasının korunması maksadıyla Polonya’da göreve başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 19:42:00 - 2021-07-07 19:50:03
Savaşan şahinler Polonya’da! Türk F-16'lar hava sahasını koruyacak

 YENİ AKİT / ANKARA 

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı dört F-16 savaş uçağı Polonya hava sahasının korunması maksadıyla Polonya’da göreve başladı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk Hava Kuvvetlerimiz, Polonya’da Geliştirilmiş Hava Polisliği Görevi’ne başladı. 161’inci Jet Filo Komutanlığımızdan 4 adet F-16 uçağı Polonya hava sahasının korunması maksadıyla görev yapacak” ifadelerini kullandı.

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