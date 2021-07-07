Savaşan şahinler Polonya’da! Türk F-16'lar hava sahasını koruyacak
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Türk Hava Kuvvetlerine bağlı dört F-16 savaş uçağının Polonya hava sahasının korunması maksadıyla Polonya’da göreve başladığını duyurdu.
YENİ AKİT / ANKARA
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı dört F-16 savaş uçağı Polonya hava sahasının korunması maksadıyla Polonya’da göreve başladı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk Hava Kuvvetlerimiz, Polonya’da Geliştirilmiş Hava Polisliği Görevi’ne başladı. 161’inci Jet Filo Komutanlığımızdan 4 adet F-16 uçağı Polonya hava sahasının korunması maksadıyla görev yapacak” ifadelerini kullandı.