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Savaşan İHA’lar Yenikapı’da yarıştı

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (IHA) Yarışması’nda finale kalan takımların kıyasıya rekabeti Yenikapı etkinlik alanında başladı.

13 Eylül 2019 Cuma 14:28
Savaşan İHA’lar Yenikapı’da yarıştı

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (IHA) Yarışması’nda finale kalan takımların kıyasıya rekabeti Yenikapı etkinlik alanında başladı.


TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve Baykar yürütücülüğünde gerçekleştirilen Savaşan İnsansız Hava Aracı (IHA) Yarışması’nda finale kalan takımların kıyasıya rekabeti başladı. Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen yarışta İnsansız Hava araçları arasında kıyasıya süren bir savaş başladı.İHA’lar arası yaşanabilecek hava muharebe senaryosunu kontrollü bir ortamda sağlayıp bu alanda başarı gösterebilecek gençleri bu alana yönlendirmek, deneyim ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenciler yoğun ilgi göstertiyor.


Yarışma kapsamında takımlar, Sabit ve Döner Kanat olmak üzere iki farklı kategorilerde yarışabilme fırsatı bulacaklar. Yarışmacılardan Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR) olmak üzere iki aşamalı rapor hazırlanması isteniyor.İki elemeyi de geçen takımlardan son olarak Uçuş Kanıt Videosu istenerek finale kalan takımlar belirlenecek.


Yarışmada Savaşan İHA Döner Kanat kategorisinde 158 başvurudan 21 takım, Sabit Kanat kategorisinde ise 345 başvurudan 20 takım finale kalacak Yarışma 10-14 Eylül tarihleri arasında Yenikapı’da düzenlenecek. BAYKAR sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmada Sabit Kanat kategorisinde toplam 500 bin TL, Döner Kanat kategorisinde ise 100 bin TL para ödülü dağıtılacak.



“Teknoloji üreten bir Türkiye’yi hedefliyoruz”


TEKNOFEST’in ikincisinin gerçekleştirildiğini ifade eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, “Geçtiğimiz yıl ilk defa yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda ilkine gerçekleştirmiştik. İlk yılında dünyanın en büyük ikinci havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. Toplumumuzdan çok büyük bir ilgi vardı. Uluslararası da bir katılım vardı. 560 bini aşan bir katılım oldu. Çok güzel bir atmosfer. Gösterilerle, teknoloji yarışmalarıyla, farklı farklı etkinliklerle güzel bir ortam oldu. TEKNOFEST’in amacı; ülkemizde milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek, teknoloji üreten bir Türkiye’yi hedefliyoruz. Gençlerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlamayı, buralarda tohumlarının atılmasını amaçlıyoruz” dedi.



“17 binin üzerinde takım başvuru yaptı”


Geçen seneye göre çok daha büyük bir altyapıyla TEKNOFEST’e hazırlandıklarını söyleyen Bayraktar, “Gönüllülerimiz, organizasyon firmalarımız, herkes seferber olmuş durumda. 17 Eylül’de TEKNOFEST Atatürk Havalimanı’nda, ulaşımı çok daha kolay olan bir yerde ve 3 katı büyüklüğünde bir alanda gerçekleşecek. Tüm vatandaşlarımız piknik sandalyelerini alarak gelip katılabilir. Gösterileri izleyebilir.Bu sene başvuru olarak baktığımızda, geçen seneye nazaran teknoloji yarışmalarında üçe katlamış durumdayız.Geçen sene 5 bin civarı takım başvurmuşken bu sene 17 binin üzerinde takım başvuru yaptı. 17 bin takım demek 50 bin yarışmacı demek” dedi. Yarışmaya katılan gençler ise kazanmak için iddialı oldukları yönünde açıklamalarda bulundular.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:28
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