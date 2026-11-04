Savaşa rağmen kâr: THY'nin üçüncü çeyrek geliri ne kadar oldu?

Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı: Şirket, Orta Doğu'daki savaşa rağmen bu dönemde 929 milyon dolar esas faaliyet kârı elde etti. Toplam gelirler yıllık bazda yüzde 19,3 artarak 8,3 milyar dolara ulaştı.

Açıklamaya göre jet yakıtı maliyeti yılın başından bu yana yüzde 118 artarken, yolcu ve kargo gelirlerindeki güçlü artış yükselen maliyetlerin finansal sonuçlar üzerindeki etkisini kısmen dengeledi.

Yolcu sayısı 28,5 milyona, kargo geliri 1,2 milyar dolara çıktı

Başta Asya olmak üzere Avrupa ve Türkiye pazarlarından gelen güçlü talep, yolcu doluluk oranını Temmuz-Eylül döneminde yıllık bazda 1,5 puan artışla yüzde 87,1'e taşıdı. Yolcu sayısı yüzde 4,7 artışla 28,5 milyona ulaştı.

Avrupa'nın en fazla uçuş gerçekleştiren network taşıyıcısı konumunu koruyan şirketin kargo tarafı da büyüdü. Turkish Cargo, taşıdığı kargo hacmini yüzde 7,4 artırırken kargo gelirleri yüzde 45,6 yükselerek 1,2 milyar doları aştı.

Jet yakıtı maliyeti yılbaşından bu yana yüzde 118 arttı

Açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimler ve enerji maliyetlerindeki artışın ivmelendirdiği küresel enflasyonun, üçüncü çeyrekte havacılık sektörünün faaliyet ortamını zorlaştırmaya devam ettiği belirtildi. Yakıt hariç maliyetler üzerindeki enflasyon etkisi de ilave baskı oluşturdu.

Jet yakıtı fiyatlarındaki keskin yükseliş ve enflasyonist baskılar nedeniyle FAVKÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 6,2 puan gerileyerek yüzde 17,6 seviyesinde gerçekleşti; yılın ilk dokuz ayında FAVKÖK 3,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Orta Doğu'da devam eden savaşın talep ve operasyonel faaliyet ortamına yansımaları nedeniyle şirketin 2026 için hedeflediği yıllık yüzde 10 yolcu kapasitesi büyümesi beklentisi aşağı yönlü revize edildi; üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 kapasite artışı gerçekleşti. İlk dokuz ayda toplam yatırım tutarı 4,6 milyar dolar olurken konsolide varlıklar 52 milyar doları aştı.

Sonuçları değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Orta Doğu'da yaşanan savaş ve jet yakıtı fiyatlarındaki yüksek seyir, üçüncü çeyrekte küresel havacılık sektörü üzerinde önemli bir baskı oluşturdu" dedi. Şeker, faaliyet ortamındaki zorlukların derinleştiği bir dönemde üçüncü çeyreğin her ayında yolcu sayısını ve doluluk oranını artırabilmelerinin, esnek iş modellerinin ve operasyonel kabiliyetlerinin gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Mevcut konjonktürde sermaye tahsisinde seçici bir yaklaşım benimsediklerini ve kaynakları öncelikli, değer yaratma potansiyeli yüksek yatırımlara yönlendirdiklerini aktaran Şeker, markaya ve müşteri deneyimine yönelik yatırımların kesintisiz sürdüğünü, APEX ve Skytrax ödüllerinin de bu alandaki çalışmaların uluslararası düzeyde gördüğü takdirin altını çizdiğini söyledi.