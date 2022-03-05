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Dünya Savaşa katılan teknik direktör: Ölmekten korkmuyorum
Dünya

Savaşa katılan teknik direktör: Ölmekten korkmuyorum

Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid'i deplasmanda mağlup eden Sheriff'in teknik direktörü Yuri Vernydub, savaşa katıldıktan sonra ilk kez konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 10:15:00 -
Savaşa katılan teknik direktör: Ölmekten korkmuyorum

Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Moldova ekibi Sheriff'in başında Real Madrid'i deplasmanda 2-1'lik skorla deviren Ukraynalı hoca Yuri Vernydub, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası ülkesine dönmüş ve orduya katılmıştı.

"Savaş başlayınca ülkeme döndüm"

Bu kararıyla ilgili olarak Vernydub, "İşgal başlayınca oğlum aradı ve ailem beni durdurmak istemesine rağmen hemen Ukrayna'ya (11 saatte) döndüm. Çocuklarım ve torunlarım Moldova'ya dönebilir. Ancak ben ve eşim, burada kalmaya devam edeceğiz. 120 km. uzaklıkta şiddetli çatışmalar var. Nasıl silah kullanacağımı biliyorum ve ölmekten asla korkmuyorum." diye konuştu.

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