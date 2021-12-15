Savaşa Çin de mi dahil oluyor? Gözler Putin-Xi toplantısında

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ABD ve NATO'nun ardından Çin de dahil oluyor... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Avrupa'daki gerilimi ve ABD, NATO eylemlerini görüşeceği açıklandı.

Toplantının duyurusu, Moskova’nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgede 1000’den fazla tank askeriyle büyük canlı ateş tatbikatı düzenlemesinin ardından geldi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in mevkidaşı Jinping ile görüşmesinde Avrupa’daki iş birliğinin de masaya yatırılacağı aktarıldı.

ABD ve NATO uyarmıştı

İngiltere ve ABD gibi NATO ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde ‘ciddi sonuçların’ olacağını açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden daha önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde “korkunç bir bedel” ödeyeceğini ve yıkıcı ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını ve NATO güçlerine destek için daha fazla kuvvet gönderebileceklerini söylemişti.