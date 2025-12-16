Savaş yetmedi, kış vurdu! Gazze’de bebek ölümleri artıyor

Gazze Şeridi, İsrail'in yıkıcı saldırıları sonucu zaten insani bir felaket yaşarken, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli soğuk hava dalgaları trajediyi derinleştiriyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk hava ve yetersiz yaşam koşulları nedeniyle küçücük bir canın daha yitirildiğini duyurdu. İki haftalık Muhammed Halil Ebu Hayr bebek, vücut ısısının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Gazze kentinde etkili olan aşırı soğuk hava sonucu vücut ısısı düşen 2 haftalık Muhammed Halil Ebu Hayr'ın iki gün önce hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, tedavi için yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

İsrail'in 2 yıl devam eden saldırıları sonucu ciddi yıkımın yaşandığı Gazze Şeridi, pazartesi akşam saatlerinde bölgede etkisini gösteren yeni alçak basınçla son 2 haftada iki soğuk hava dalgasının etkisi altında kaldı.

Gazze Şeridi'nde, 10 Aralık'ta başlayarak 3 gün etkili olan "Byron fırtınasının" yol açtığı şiddetli yağış, çadırların su altında kalmasına ve hasarlı yapıların çökmesine yol açmıştı.

Gazze Şeridi'nde Hükümetin Medya Ofisine göre soğuk hava koşulları nedeniyle 14 Filistinli hayatını kaybetmiş, 53 bin çadır kısmen veya tamamen zarar görmüş, bölgede 4 milyon dolarlık zarar meydana gelmişti.

