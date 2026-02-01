Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor
SURİYE'de siyasi ve askeri dengeleri değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. ŞAM yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SURİYE Demokratik Güçleri (SDG) arasında yürütülen entegrasyon görüşmeleri resmi bir anlaşmayla sonuçlandı. Yarın itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan anlaşma, bölgede kademeli bir geçiş sürecini öngörüyor.
Haseke Valiliği'ne Atama Yapıldı
Anlaşmanın sivil idare ayağındaki en somut adımı HASEKE ilinde atıldı. Uzun süredir devam eden isim pazarlıklarının ardından, HASEKE Valiliği için üzerinde uzlaşılan isim netlik kazandı:
- Yeni Vali Nurettin Ahmet: SDG kanadı tarafından önerilen ve 2014 yılından bu yana bölgedeki yerel yönetim mekanizmalarında görev almış olan Nurettin Ahmet, ŞAM yönetimi tarafından resmen onaylandı.
- Şam Ziyareti Kapıda: Görevi devralacak olan Ahmet'in, önümüzdeki günlerde resmi temaslarda bulunmak üzere ŞAM'a gitmesi bekleniyor.
Askeri ve Güvenlik Entegrasyonunun Detayları
Varılan mutabakat, sadece idari atamaları değil, sahadaki askeri hareketliliği de kapsayan geniş bir çerçeveye sahip. Anlaşmanın temel maddeleri şu şekilde sıralanıyor:
- Merkezi Güçlerin Dönüşü: Hükümet güçleri, HASEKE ve KAMIŞLI kent merkezlerine yeniden konuşlandırılacak.
- Güçlerin Birleştirilmesi: Bölgedeki yerel asayiş unsurları ile merkezi hükümetin güvenlik birimleri kademeli olarak tek çatı altında birleştirilecek.
- Ön Hatlardan Çekilme: Mutabakat gereği, belirli bölgelerdeki askeri unsurlar ön hatlardan çekilerek yerini ortak denetim mekanizmalarına bırakacak.