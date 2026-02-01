Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 30 yaralı

Antalya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kavşağı dönemeyen yolcu otobüsü demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi aktarıldı. Olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi

Kaza, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazası, faciaya dönüştü. Tekirdağ’dan yola çıkan ve içinde 36 yolcunun bulunduğu otobüs, sanayi bölgesine yaklaşırken kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre, Antalya Döşemealtı Sanayi Bölgesi yakınlarında seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otobüs, demir bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları kısa sürede başlatıldı. Ekipler, otobüste sıkışan yaralıları çıkartarak hastanelere sevk etti.

Kazayla ilgili ilk bilgilere göre, 6 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. 30 yolcu ise çeşitli yerlerinden yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.