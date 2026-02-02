Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan liderliğinde dev dış politika mesaisi başlıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan Kabine, Türkiye'nin sınır güvenliğini ve bölgesel dengeleri doğrudan ilgilendiren hayati meseleleri masaya yatıracak. Özellikle Suriye'deki yeni dönem ve SDG ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyon anlaşmasının tüm detaylarıyla ele alınacağı toplantıda, Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve güvenlik politikalarından taviz verilmeyeceği kararlılıkla vurgulanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki kritik başlıkları ele alınacak.
Toplantıda Suriye'deki yeni dönem, "Terörsüz Türkiye" hedefi, İran-ABD gerilimi, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler ile ekonomideki gelişmeler masaya yatırılacak. Kabine toplantısında Suriye'deki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Türkiye'nin sınır güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarı önceleyen politikaları çerçevesinde sahadaki askeri ve diplomatik gelişmeler ele alınacak. Bu kapsamda, SDG ile Şam yönetimi arasında tam entegrasyonu öngören anlaşma Kabine'nin önemli gündem maddelerinden biri olacak.
