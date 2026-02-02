  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li Başkanlar Yine Birbirine Girdi: Vatandaş Mağdur, Başkanlar Kavgalı! “Ben bu milletin küfrünü yemek zorunda değilim” Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Suriye Vizyonu Küresel Mutabakatın Omurgasıdır" Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları Zafer Partili eski başkandan Ümit Özdağ’a ağır suçlama: Partiye çanta çanta, poşet poşet kayıt dışı para akıyor! Selçuk Bayraktar’dan batı taklitçilerine Osmanlı Şamarı: "Biz Fatih’in ve Selahaddin’in torunlarıyız!" Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı BBP Genel Başkanı Destici: Kadın hastaneleri ve üniversiteleri kurulsun, ev hanımlarına maaş bağlansın! ABD ile Rothschild firması arasında 25 milyon dolarlık EPSTEİN anlaşması! 3 milyondan fazla yeni rezil dosyalar
Gündem Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan liderliğinde dev dış politika mesaisi başlıyor
Gündem

Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan liderliğinde dev dış politika mesaisi başlıyor

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan liderliğinde dev dış politika mesaisi başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan Kabine, Türkiye'nin sınır güvenliğini ve bölgesel dengeleri doğrudan ilgilendiren hayati meseleleri masaya yatıracak. Özellikle Suriye'deki yeni dönem ve SDG ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyon anlaşmasının tüm detaylarıyla ele alınacağı toplantıda, Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve güvenlik politikalarından taviz verilmeyeceği kararlılıkla vurgulanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki kritik başlıkları ele alınacak.

 

Toplantıda Suriye'deki yeni dönem, "Terörsüz Türkiye" hedefi, İran-ABD gerilimi, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler ile ekonomideki gelişmeler masaya yatırılacak. Kabine toplantısında Suriye'deki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Türkiye'nin sınır güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarı önceleyen politikaları çerçevesinde sahadaki askeri ve diplomatik gelişmeler ele alınacak. Bu kapsamda, SDG ile Şam yönetimi arasında tam entegrasyonu öngören anlaşma Kabine'nin önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"

Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"

Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?
Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?

Gündem

Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış?

Küresel çetenin tehlikeli gördüğü dört liderden birisi Erdoğan: Epstein’in "açıksız" dediği o büyük itiraf!
Küresel çetenin tehlikeli gördüğü dört liderden birisi Erdoğan: Epstein’in "açıksız" dediği o büyük itiraf!

Gündem

Küresel çetenin tehlikeli gördüğü dört liderden birisi Erdoğan: Epstein’in "açıksız" dediği o büyük itiraf!

ABD'li yetkili: 'Trump ile Erdoğan arasında kardeşçe bir bağ var'
ABD'li yetkili: 'Trump ile Erdoğan arasında kardeşçe bir bağ var'

Dünya

ABD'li yetkili: 'Trump ile Erdoğan arasında kardeşçe bir bağ var'

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23