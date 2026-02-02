  • İSTANBUL
"Milyarderler Sokağı"nda yer alıyor! Hamaney’in oğlunun Londra’daki malikaneleri deşifre oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Milyarderler Sokağı”nda yer alıyor! Hamaney’in oğlunun Londra’daki malikaneleri deşifre oldu

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mojtaba Hamaney'in, Londra'nın en seçkin bölgesi olan "Milyarderler Sokağı"nda 100 milyon sterlini aşan mülkleri olduğu iddiası dünya basınında bomba etkisi yarattı. Daily Mail ve Bloomberg’in belgelerine dayandırdığı haberde, bu devasa emlak imparatorluğunun vergi cennetlerindeki paravan şirketler ve yaptırım listesindeki isimler aracılığıyla gizlendiği öne sürülüyor. Ekonomik krizle boğuşan İran halkı bu lüks yaşamı tartışırken, mülklerin arkasındaki karmaşık ağın izleri doğrudan Hamaney ailesine çıkıyor.

#1
Foto - "Milyarderler Sokağı"nda yer alıyor! Hamaney’in oğlunun Londra’daki malikaneleri deşifre oldu

İngiliz basınından Dailymail'in haberine göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mojtaba Hamaney'in, İngiltere'de değeri 100 milyon sterlinin üzerinde olan lüks malikaneleri var. 56 yaşındaki Mojtaba'nın bu malikanelerinin 'Milyarderler Sokağı' olarak bilinen seçkin bir cadde olan Bishops Avenue'de olduğu belirtildi.

#2
Foto - "Milyarderler Sokağı"nda yer alıyor! Hamaney’in oğlunun Londra’daki malikaneleri deşifre oldu

Ali Hamaney'in ikinci oğlu olan Mojtaba'nın mülklerinin sahibi olarak ise paravan şirketler ağı kurulmuş, bu şirketlerden biri vergi cenneti Man Adası'nda kayıtlı. Birch Ventures Limited şirketinin kayıtlarında Mojtaba yönetivi ya da sahip olarak yer almıyor. Fakat bankacı Ali Ansari'nin şirketinin menfaat sahibi olduğu belirtiliyor.

#3
Foto - "Milyarderler Sokağı"nda yer alıyor! Hamaney’in oğlunun Londra’daki malikaneleri deşifre oldu

Hamaney ailesine yakınlığıyla bilinen, İranlı bir oligark olan Ansari, ekim ayında Hazine Bakanlığı tarafından yaptırımlara tabi tutuldu, Hatta geçen yıl iflas eden ve İran'ın ekonomik sıkıntılarını daha da artıran Ayandeh Bankası'nı da Ansari yönetiyordu.

#4
Foto - "Milyarderler Sokağı"nda yer alıyor! Hamaney’in oğlunun Londra’daki malikaneleri deşifre oldu

Ayrıca Ali Hamaney'in İslam Devrim Muhafızları Birliği'ni (IRGC) finanse ettiği de öne sürüldü. Bloomberg haber kanalı, Londra'daki mülkleri, Ansari aracılığıyla küresel bir emlak imparatorluğu kuran Hamaney ile ilişkilendiren kaynaklarla görüştüğünü ve belgeleri incelediğini belirtti.

#5
Foto - "Milyarderler Sokağı"nda yer alıyor! Hamaney’in oğlunun Londra’daki malikaneleri deşifre oldu

Tapu kayıtlarına göre, Bishops Avenue'deki tüm binalar 2013 yılında 73 milyon sterline birlikte satın alınmış olup, şu anki değerinin 100 milyon sterlinin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

