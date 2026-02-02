“Milyarderler Sokağı”nda yer alıyor! Hamaney’in oğlunun Londra’daki malikaneleri deşifre oldu
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mojtaba Hamaney'in, Londra'nın en seçkin bölgesi olan "Milyarderler Sokağı"nda 100 milyon sterlini aşan mülkleri olduğu iddiası dünya basınında bomba etkisi yarattı. Daily Mail ve Bloomberg’in belgelerine dayandırdığı haberde, bu devasa emlak imparatorluğunun vergi cennetlerindeki paravan şirketler ve yaptırım listesindeki isimler aracılığıyla gizlendiği öne sürülüyor. Ekonomik krizle boğuşan İran halkı bu lüks yaşamı tartışırken, mülklerin arkasındaki karmaşık ağın izleri doğrudan Hamaney ailesine çıkıyor.