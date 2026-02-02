“Milyarderler Sokağı”nda yer alıyor! Hamaney’in oğlunun Londra’daki malikaneleri deşifre oldu

İngiliz basınından Dailymail'in haberine göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mojtaba Hamaney'in, İngiltere'de değeri 100 milyon sterlinin üzerinde olan lüks malikaneleri var. 56 yaşındaki Mojtaba'nın bu malikanelerinin 'Milyarderler Sokağı' olarak bilinen seçkin bir cadde olan Bishops Avenue'de olduğu belirtildi.