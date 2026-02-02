  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak... ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu Kış geri dönüyor! AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı Aslan'dan 4 gollü şov Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı! Yeni Delhi’den ortak mesaj! Hindistan ve Arap ülkelerinden Filistin çağrısı CHP'li Başkanlar Yine Birbirine Girdi: Vatandaş Mağdur, Başkanlar Kavgalı! “Ben bu milletin küfrünü yemek zorunda değilim” Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Suriye Vizyonu Küresel Mutabakatın Omurgasıdır"
Yaşam Fırtına etkisini artırdı! Şile Sahili’nde dev dalgalar oluştu
Yaşam

Fırtına etkisini artırdı! Şile Sahili’nde dev dalgalar oluştu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’da etkisini artıran fırtına Karadeniz kıyılarını vurdu. Şile Sahili’nde oluşan dev dalgalar, kıyı şeridinde dikkat çeken görüntülere sebep oldu.

İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz kıyısında dalga boyları yükseldi. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok noktada hayat olumsuz etkilenirken, Karadeniz kıyısındaki Şile Sahili'nde oluşan dev dalgalar dikkat çekti. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle dalga boyları yükselirken, sahil şeridinde etkileyici görüntüler oluştu. Karadeniz'in hırçın yüzünü gözler önüne seren dev dalgalar dronla kaydedildi.

 

AKOM'dan uyarı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Öte yandan sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece daha azalarak kar değerlerine gerilemesinin, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Soğuk ve açlık yaban hayvanlarını köylere indirdi
Soğuk ve açlık yaban hayvanlarını köylere indirdi

Yerel

Soğuk ve açlık yaban hayvanlarını köylere indirdi

Soğukla birlikte ortaya çıkıyor! Kalp hastaları bu durumu çoğu zaman fark etmiyor
Soğukla birlikte ortaya çıkıyor! Kalp hastaları bu durumu çoğu zaman fark etmiyor

Sağlık

Soğukla birlikte ortaya çıkıyor! Kalp hastaları bu durumu çoğu zaman fark etmiyor

Kış geri dönüyor! AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı
Kış geri dönüyor! AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Aktüel

Kış geri dönüyor! AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM İstanbul için saat verdi! Buz gibi hava ve kar kapıda
AKOM İstanbul için saat verdi! Buz gibi hava ve kar kapıda

Yerel

AKOM İstanbul için saat verdi! Buz gibi hava ve kar kapıda

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23