Fırtına etkisini artırdı! Şile Sahili’nde dev dalgalar oluştu

İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle Karadeniz kıyısında dalga boyları yükseldi. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok noktada hayat olumsuz etkilenirken, Karadeniz kıyısındaki Şile Sahili'nde oluşan dev dalgalar dikkat çekti. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle dalga boyları yükselirken, sahil şeridinde etkileyici görüntüler oluştu. Karadeniz'in hırçın yüzünü gözler önüne seren dev dalgalar dronla kaydedildi.

AKOM'dan uyarı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Öte yandan sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece daha azalarak kar değerlerine gerilemesinin, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesinin öngörüldüğü ifade edildi.