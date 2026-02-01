CHP'li Başkanlar Yine Birbirine Girdi: Vatandaş Mağdur, Başkanlar Kavgalı! “Ben bu milletin küfrünü yemek zorunda değilim”

Sokakta Küfürlü Restleşme

ÇERKEZKÖY Belediye Başkanı Vahap Akay, altyapı çalışmalarının ardından üstyapının bir türlü bitirilmemesine isyan ederken, hedefinde kendi partisinden olan BÜYÜKŞEHİR ve TESKİ vardı. Telefon başında TESKİ yetkililerine sert sözlerle yüklenen Akay, öfkesine hakim olamayarak "P......." ifadesini kullandı. Tam o anlarda yoldan geçen bir vatandaşın aracının lastiğinin patlaması ise CHP belediyeciliğinin iflasını gözler önüne seren "trajikomik" bir sahne olarak kayıtlara geçti.

İki Yıldır Bitmeyen Kriz

İki CHP'li başkan arasındaki kriz yeni değil. Daha önce de BÜYÜKŞEHİR Meclis toplantılarında birbirlerine ağır ithamlarda bulunan Akay ve Yüceer, hizmet yerine polemik üretmeye devam ediyor. İki yıldır süregelen bu soğuk savaş, ÇERKEZKÖY sokaklarının köstebek yuvasına dönmesine neden olurken; vatandaş "Sizin kavganızın faturasını biz mi ödeyeceğiz?" diyerek isyan bayrağını açtı.

Özgür Özel Gezmekten Fırsat Bulursa...

Buradan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sesleniyoruz: Genel Başkan Yardımcılarınız Aziz İhsan Aktaş’ın peşinde reklam peşinde koşacağına, gelin Tekirdağ'daki bu rezaleti çözün! Kendi belediye başkanlarını zapt edemeyen bir yönetim, ülkeyi yönetme iddiasında bulunuyor. Vatandaş sizden boş laf ve küfürlü kavgalar değil, yollarının yapılmasını ve hizmet bekliyor.