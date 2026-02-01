  • İSTANBUL
Yeni Delhi'den ortak mesaj! Hindistan ve Arap ülkelerinden Filistin çağrısı

Hindistan ile Arap ülkeleri, Orta Doğu’da kalıcı barış için 1967 sınırları temelinde 'egemen, bağımsız ve yaşanabilir' bir Filistin Devleti kurulması gerektiğini vurguladı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen İkinci Hindistan-Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yayımlanan ortak bildiride, Filistin meselesine ilişkin net ve güçlü mesajlar verildi.

“Adil, kapsamlı ve kalıcı barış”

Bildiride, tarafların ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Arap Barışı Girişimi doğrultusunda Orta Doğu'da "adil, kapsamlı ve kalıcı barışın" sağlanmasına olan bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

 

1967 sınırları temelinde İsrail ile barış içinde yan yana yaşayacak "egemen, bağımsız ve yaşanabilir bir Filistin Devleti" kurulması çağrısında bulunulan bildiride, Filistinin halkının "devredilemez haklarının" desteklendiği ifade edildi.

Bildiride, ilgili tüm taraflara ateşkes anlaşmasının uygulanmasına tam olarak uyma çağrısında bulunulduğu ve Gazze Şeridi'nde yardım, iyileştirme ve yeniden inşa sürecini kapsayan Arap-İslam planının başlatıldığı kaydedildi.

 

Gazze'de insani yardım faaliyetlerine yeterli, sürekli ve engelsiz erişimin sağlanmasının gerekliliğine işaret edilen bildiride, yardım kuruluşları ile uluslararası ve insani örgütlerin bölgedeki faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

 

Lübnan'ın toprak bütünlüğü vurgusu

Bildiride ayrıca, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve uluslararası alanda tanınan sınırlarına saygı gösterilmesi ve ülkenin egemenliğine yönelik tüm ihlallerin sona erdirilmesi talep edildi.

 

Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğe işaret edilen bildiride, Somali'nin birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

 

Bildiride, Yemen'in güvenliğini zayıflatmayı veya toprak bütünlüğünü ihlal etmeyi amaçlayan her türlü eylemin kınandığı belirtildi.

