Böbrek hastalarının yarısı İsrail yüzünden hayatını kaybetti

İsrail’in uyguladığı abluka, Gazze Şeridi’ne hayati öneme sahip tıbbi malzemelerin girişini durma noktasına getirirken, bu kısıtlama bölgedeki hastalar açısından yaşamla ölüm arasındaki farkı belirleyen ağır sonuçlara yol açtı.

İsrail ablukası nedeniyle, Gazze Şeridi'nde böbrek yetmezliği olan hastaların yarısı hayatını kaybederken geri kalanlar ise yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi'nde böbrek hastaları için ayrılmış bir sandalyede oturan 15 yaşındaki Reva ed Dema, yorucu günlük rutininin bir parçası haline gelen diyaliz seansına giriyor.

Doktorlar Reva'yı seansa hazırlarken annesi Sabrin, Reva'nın doğduğundan beri kronik bir böbrek hastalığından muzdarip olduğunu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısından bu yana durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini, bu nedenle artık güvenilir bir şekilde ilaç alamadığını ve tedavi için seyahat edemediğini söyledi.

Sabrin, kızının haftada üç ila dört diyaliz seansına girdiğini ve sürekli bir bitkinlik hali içinde yaşadığını belirtti:

"Hayatımızı ev ile hastane arasında gidip gelerek geçiriyoruz ve durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor. O yavaş yavaş ölüyor ve biz de onunla birlikte ölüyoruz. Tıbbi testleri tamamladıktan sonra kızıma böbreğimi bağışlamaya hazırım, ancak sınır kapısının kapalı olması nakli gerçekleştirmek için seyahat etmemizi engelliyor. Hayatımızdan geriye kalanları kurtarmak için yolun açılmasından başka bir şey istemiyoruz."

200 hasta halen bölge dışında tedavi olmak üzere izin bekliyor.

Şifa Hastanesi Nefroloji Bölümü Başkanı Dr. Gazi el Yazıcı, geçişlerin kapalı kalmaya devam etmesinin hastalar üzerinde ölümcül bir etkisi olduğunu söyledi.

Yazıcı, "otoimmün hastalıklardan muzdarip hastaların tanısal böbrek biyopsilerine ihtiyaç duyduğunu ve Gazze'de bu biyopsilerin yapılamadığını, bu durumun da hastaların durumlarının kötüleşmesine ve tam böbrek yetmezliğine ilerlemelerine yol açtığını" belirtti.

Şifa Hastanesi diyaliz bölümünün şu anda beşinci evre kronik böbrek yetmezliğinden muzdarip yaklaşık 210 hastaya son derece zor koşullar altında hizmet verdiğini söyleyen yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölüm ciddi bir makine ve tıbbi malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya, bu da bizi bazen ilaç eksikliğini telafi etmek için kan nakline başvurmaya zorluyor. Bu, ciddi komplikasyonları olan ve seyahat etmeyi bekleyen hastalar için gelecekteki nakil operasyonlarını engelleyebilecek bir müdahale."

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiye ise yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde sınır kapısının açılmasını ya da ilaçlarının gelmesini bekleyen diyaliz hastalarının yaklaşık yüzde 50'sinin iki yıldır süren İsrail savaşı ve kuşatması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Böbrek hastalarının tedavileri için gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin yüzde 70'i Gazze'de bulunmuyor.

Ebu Selmiye, Şifa Hastanesi'nin şu anda yaklaşık 750 böbrek yetmezliği hastasına hizmet veren sadece 34 diyaliz makinesine sahip olduğunu belirtti.

Ebu Selmiye, böbrek nakli ya da özel bakım gerektiren vakaların seyahatini kolaylaştırmak için acil müdahale çağrısında bulundu.

Kaynak: Mepa News, New Arab