Kiracılara ilaç gibi gelecek destek! Başvuranın hesabına her ay 7 bin 500 TL yatacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fahiş kira artışları karşısında zorlanan dar gelirli vatandaşlar için "Barınma Desteği" paketini resmen hayata geçirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan ihtiyaç sahibi kiracılara aylık 7.500 TL’ye kadar nakit desteği sağlanırken, başvuruların e-Devlet üzerinden dakikalar içinde yapılabildiği açıklandı. Belirli gelir ve mülkiyet kriterlerini karşılayan vatandaşların yararlanabileceği bu sosyal yardım şemsiyesi, metropollerdeki yaşam yükünü hafifletmeyi hedefliyor.