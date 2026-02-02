Kiracılara ilaç gibi gelecek destek! Başvuranın hesabına her ay 7 bin 500 TL yatacak

Kira ödemek, özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar için ay sonunu getirilemez bir kabusa dönüştü. Maliyetler katlanırken, devlet sosyal yardım şemsiyesini genişleterek kiracılar için yeni bir destek mekanizmasını devreye aldı. Bakanlık, dar gelirli hanelerin yükünü hafifletmek için nakit desteği başlattı. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken yönü, yardım tutarlarının yaşanılan şehre göre değişmesi oldu. Hayat pahalılığının ve kiraların tavan yaptığı metropoller için destek üst limiti artırıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi mega kentlerde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine aylık 7.500 TL'ye kadar kira yardımı ödenecek.