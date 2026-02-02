Kiracılara ilaç gibi gelecek destek! Başvuranın hesabına her ay 7 bin 500 TL yatacak

  • İSTANBUL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fahiş kira artışları karşısında zorlanan dar gelirli vatandaşlar için "Barınma Desteği" paketini resmen hayata geçirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan ihtiyaç sahibi kiracılara aylık 7.500 TL’ye kadar nakit desteği sağlanırken, başvuruların e-Devlet üzerinden dakikalar içinde yapılabildiği açıklandı. Belirli gelir ve mülkiyet kriterlerini karşılayan vatandaşların yararlanabileceği bu sosyal yardım şemsiyesi, metropollerdeki yaşam yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Fahiş kira artışları sonrası dar gelirli vatandaşın imdadına devlet yetişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Barınma Desteği" musluklarını sonuna kadar açtı. Büyükşehirlerde yaşayan ve şartları taşıyan kiracılara her ay 7.500 TL'ye varan nakit kira yardımı verilecek. İşte o şartlar...

Kira ödemek, özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar için ay sonunu getirilemez bir kabusa dönüştü. Maliyetler katlanırken, devlet sosyal yardım şemsiyesini genişleterek kiracılar için yeni bir destek mekanizmasını devreye aldı. Bakanlık, dar gelirli hanelerin yükünü hafifletmek için nakit desteği başlattı. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken yönü, yardım tutarlarının yaşanılan şehre göre değişmesi oldu. Hayat pahalılığının ve kiraların tavan yaptığı metropoller için destek üst limiti artırıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi mega kentlerde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine aylık 7.500 TL'ye kadar kira yardımı ödenecek.

Diğer büyükşehirler ve küçük illerde ise bölgenin ekonomik gerçeklerine uygun, yine haneyi rahatlatacak tutarlar hesaba yatacak. Bu destekten herkes değil, gerçekten ihtiyacı olanlar yararlanabilecek. Bakanlık, "Barınma Desteği" için şu kriterleri arıyor: Gelir Testi: Hane içinde kişi başına düşen gelirin belirlenen sınırın altında kalması gerekiyor.

Mülk Durumu: Başvuran kişinin veya aynı evde yaşayanların üzerine kayıtlı herhangi bir konut veya arsa bulunmamalı. Sözleşme: Aktif, resmi bir kira kontratının olması şart. Bürokrasiyle uğraşmak, sıra beklemek tarih oldu. Başvurular artık tamamen dijital ortamda alınıyor. Vatandaşlar e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sisteme girerek, hane bilgileri ve kira kontratını beyan edip başvurularını dakikalar içinde tamamlayabiliyor. Onaylanan yardımlar, tanımlanan banka hesaplarına veya PTT kartlarına yatırılıyor.

