Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 2 Şubat gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

#1
Foto - Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

#2
Foto - Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

#3
Foto - Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!

2 Şubat Pazartesi gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

#4
Foto - Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!

Bu sabah itibarıyla; Dolar 43,504 TL'den işlem görüyor.

#5
Foto - Dolar ve Euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte döviz piyasasında son durum!

Euro ise 51,599 TL seviyelerinde seyrediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
