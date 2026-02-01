  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump, kirli geçmişine kılıf arıyor: Epstein dosyasında ‘aklanma’ tiyatrosu Kandil’in âşığı! Sezgin Tanrıkulu şimdi de PKK için yardım istedi İşgalci İsrail'de "füze" paniği! Eli kanlı katillerden itiraf gibi "tehdit" açıklaması CHP’den basına kapalı ihanete açık konferans! Neyi kimden gizliyorsunuz? Karısı yasaklamıştı! Halı saha maçına eşinden izin koparan adam ünlü oldu Çanakkale ağır hasta, CHP’li başkan batakta: ‘Oyunu kaybeden hesabı öder’ YPG provokasyonuna karşılık: Saldırının yaşandığı alan hudut karakoluna bağlandı Köpeğini Passatla dolaştıran CHP’li Sinem, kediye kör! İran Parlamentosu'nda milletvekilleri askeri üniforma giydi! "Amerika'ya Ölüm, İsrail'e Ölüm" sloganları atıldı ‘Eğer Suriye parçalanırsa…’ Oktay Saral’dan Erbakan’ın sözüyle hatırlatma
Aktüel Kış geri dönüyor! AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı
Aktüel

Kış geri dönüyor! AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kış geri dönüyor! AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM, Marmara’ya giriş yapması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hızla düşeceğini, İstanbul’un batı ilçelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebileceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasına karşı uyardı.

 

Hava sıcaklığı düşüyor

AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen hafta boyunca 14-18 derece aralığında seyreden bahar sıcaklıklarının, hava sistemindeki değişimle 7 derece seviyelerine gerilediği belirtildi.

 

Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 40-75 kilometre eseceği, gece saatlerine kadar ise yer yer kuvvetli sağanak geçişler beklendiği aktarılan açıklamada, gece etkisini azaltması öngörülen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olmaya başlamasının beklendiği ifade edildi.

 

Karla karışık yağmur uyarısı

Açıklamada, gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin öngörüldüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor. Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor."

 

Vatandaşlar, pazar ve pazartesi günleri beklenen kuvvetli sağanak ile yarın ve salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!
Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Yerel

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...
Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...

Aktüel

Gece kar yağışı devam eder mi? Yarın, Salı günü kar yağacak mı? Doğu Karadeniz beyaza gömülecek...

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller
İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Aktüel

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23