Galatasaray - Kayserispor CANLI ANLATIM
Spor

Galatasaray - Kayserispor CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Galatasaray - Kayserispor CANLI ANLATIM

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Galatasaray 2 - 0 Kayserispor skoruyla devam ediyor.

Galatasaray 2 - 0 Kayserispor

Devre Arası: İlk yarı 2-0 sona erdi.

45' Uğurcan Çakır'ın pası kısa düştü. Onugkha'nın vuruşu üstten auta gitti.

41' Lemina'nın rövaşatasını direk dibinden Bilal kornere çeldi.

30' Galatasaray 2-0'ın ardından da baskısını sürdürüyor.

26' GOL! Osimhen, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.

25' Osimhen ceza sahasında yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Savunmaya baskı yapan Osimhen, Denswil'den topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, Bilal'in darbesiyle yerde kaldı ve Galatasaray penaltı kazandı.

22' Sarı Kart - Eren Elmalı

18' Sol kanattan çizgiye inen Eren topu ceza sahasındaki Osimhen'e çevirdi. Osimhen'in sol ayağıyla uzak direk dibine yaptığı tek vuruş az farkla auta gitti.

13' Sallai'nin sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Eren kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

7' GOL! Opoku topu kendi ağlarına gönderdi. Sağ kanattan Yunus Akgün'ün yaptığı ortaya Opoku ters bir dokunuş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti.

7' Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından vuruşu Uğurcan Çakır'da kaldı.

5' Galatasaray mücadeleye önde baskıyla başladı. Kayserispor ise hızlı ataklarla tehlikeli olmak istiyor.

2' Sağ kanattan Sallai'nin ortasına arka direkte Lang kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı.

