Savaş yeniden alevlenebilir! Korkutan Suudi Arabistan çıkışı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkedeki krizin çözümü için Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerin memur maaşlarının ödeneceği kaynak konusundaki anlaşmazlık nedeniyle durduğunu açıkladı.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat (Husilerde Cumhurbaşkanlığı mesabesinde), Sana'da yeni akademik yılın açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmada Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Müzakere heyetinin başında kendisinin bulunduğunu kaydeden Meşat, memur maaşlarının ödeneceği kaynak konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerin durduğunu belirtti.

Meşat, memur maaşlarının Yemen'in petrol ve gaz gelirlerinden ödenmesini talep ettiklerini ancak "Suudi Arabistan'ın petrol ve gaz gelirlerini kendi merkez bankasına aktarıp memur maaşlarını 'hayır' olarak ödemek istediğini" söyledi.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan yaklaşık 500 bin memur, ülkedeki savaş ve Merkez Bankasının bölünmesi nedeniyle yıllardır maaşlarında kesinti yaşıyor.

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Öte yandan Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 4 Husi milisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölen Husi milislerin başkent Sana'da toprağa verildiği aktarılırken, çatışmaların yaşandığı bölgelere ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.

Umman ve Suudi Arabistan'dan birer heyet, başta kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesi konusu olmak üzere bir dizi önemli meseleyi görüşmek amacıyla nisan ayında Husiler ile Sana'da bir araya gelmişti.

Heyetler, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Yemen hükümeti ile Husilerin maaş meselesi gibi uzlaşamadığı konuları çözmek için çalıştığı dönemde devreye girmişti.