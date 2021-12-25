"Savaş uçaklarını satıyorlar" iddiasına jet cevap

Bazı yayın organlarında yer alan haberlere göre Malezya, Kuveyt'ten F/A-18 (Hornet) savaş uçağı tedarik etmekle ilgilendiğini söyledi. Bununla birlikte, çıkan haberlerin aksine Kuveyt, Malezya ile savaş uçakları satışına ilişkin devam eden müzakereleri reddetti.

Söz konusu haberlerde, Malezya'nın Savunma Bakan Yardımcısı, Ikmal Hişam Abdülaziz Kuveyt Hornetlerinin, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetlerinin ülkenin hava sahasını koruma konusundaki hazırlık ve kabiliyetini önemli ölçüde artıracağını söylediği belirtilmişti.

Malezya şu anda sekiz adet F/A-18D çift kişilik avcı uçağının yanı sıra 18 adet Rus yapımı Suhoy Su-30MKM Flanker-H jetine sahip. Hornets 1997'de satın alındı ve son on yılda çok sayıda yükseltme yapıldı.

Yeni yükseltmeler, Ortak Kask İzleme Sistemi, AIM-9X Sidewinder havadan havaya füze ve uydu güdümlü Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatının entegrasyonunun yanı sıra Link 16 veri bağlantısının dahil edilmesini içeriyor.

Kuveyt, F/A-18C/DE'lerin Malezya'ya satışını reddetti

Kuveyt Genelkurmay Karargahı ise basında yer alan ülkenin F/A-18C/D savaş uçaklarını Malezya'ya satmayı planladığı yönündeki haberleri yalanladı.

Bir basın açıklamasında, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Kuveyt Savunma Bakanlığı ile müzakereleri hakkında medyada çıkan son haberlerin kesinlikle yanlış olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı'na ait teçhizatın satışına yönelik her türlü müzakerenin doğrudan yayımlanacağı ve ABD'den onay alındıktan sonra Varlıkların Tasfiyesi Komitesi aracılığıyla ve maliye bakanlığının koordinasyonunda yürütüleceği ifade edildi.

Kuveyt'in, 1991 Körfez Savaşı'ndan sonra 40'ı satın alınan F/A-18C ve F/A-18D savaş uçaklarını satmaya çalıştığı iddia ediliyor. Kuveyt ayrıca, 28 Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve aşağı yukarı aynı sayıda F/A-18E/F Super Hornet savaş uçağı alıyor.

Malezya'nın, yeni çok amaçlı savaş uçaklarının tedarikini göz önünde bulundurarak, Eurofighter Typhoon'un yanı sıra Fransız Dassault Rafale'yi de izlediği bildiriliyor. 2009'dan beri Mig-29'lar aşamalı olarak hizmet dışı bırakıldı.

Kaynak: star.com.tr