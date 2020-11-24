Savaş uçakları bombaladı! Siyonistler Gazze’yi vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri, abluka altındaki Gazze’nin çeşitli bölgelerine gece yarısı savaş uçaklarıyla saldırdı.



Gazze’nin birçok noktasını helikopter ve uçaklarla bombalayan siyonistler, saldırının bahanesi olarak bölgeden İsrail’e atıldığını iddia ettikleri bir roketi gösterdi.



Hamas'ın kopmleksini vurduk



İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze’de Hamas’a ait birçok noktanın hava kuvvetleri tarafından hedef alındığını duyurdu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hamas’ın askeri gücünü büyüttüğü çalışmaların yapıldığı, aralarında yer altındaki altyapının yanı sıra roket gibi savaş araç gereçlerinin üretildiği ve Hamas’ın deniz gücüne ait bir eğitim kompleksinin hedef alındığını belirtti.



Açıklamada ayrıca hava saldırısının, gece Gazze’den İsrail topraklarına doğru bir roket fırlatılmasına karşılık olduğu iddia edildi. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee da Gazze’den İsrail’in güneyindeki Aşkelon kentine bir roket fırlatıldığını ve erken uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini belirterek saldırıya bahane üretmeye çalıştı.