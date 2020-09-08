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Aktüel Savaş suçundan aranan eski Sırp komutan Djurkovic Bosna Hersek'te yakalandı
Aktüel

Savaş suçundan aranan eski Sırp komutan Djurkovic Bosna Hersek'te yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:32:49 -
Savaş suçundan aranan eski Sırp komutan Djurkovic Bosna Hersek'te yakalandı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna'daki savaşta (1992-1995) Boşnak sivillere yönelik savaş suçu işlemekten aranan eski Sırp komutan Ratko Djurkovic, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Ugljevik kasabasında yakalandı.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, eski Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) bünyesindeki 1. Majevica Tugayı'nda tabur komutanlığı yapan 1943 doğumlu Ratko Djurkovic'in özel polis birliklerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı bildirildi.

Djurkovic'in, savcılık bünyesindeki Savaş Suçları Dairesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında arandığı aktarılan açıklamada, şüphelinin Boşnak sivillere yönelik sistemli ve kapsamlı saldırılar düzenlemekle suçlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Djurkovic'in ve aynı dosyanın bir diğer şüphelisi 1. Majevica Tugay Komutanı Radomir Nedic'in, Sırp askerlerin Boşnak sivilleri ve esirleri öldürdüklerinden haberdar oldukları ancak bunları önlemek için hiçbir tedbir almadıkları kaydedilirken, aynı zamanda 1992 bölgedeki Teocak ve Tursunovo Brdo köylerinde 1992'de işlenen savaş suçlarının ardından bu suçlara karışanların cezalandırılmaları için de hiçbir şey yapmadıkları belirtildi.

Bu arada, gözaltına alınan Djurkovic'in sorgulanmak üzere savcılığa teslim edileceği bildirilirken, davanın bir diğer şüphelisi Nedic'in sağlık durumunun ağır olduğu ve hakkındaki kararı yetkili savcının vereceği aktarıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan dava dosyasında Djurkovic ve Nedic, "insalığa karşı suç işlemek" ve "esirlere karşı savaş suçu işlemek" suçlarıyla itham ediliyordu.

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