Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Yargıtay son noktayı koydu: Emekli aylığında o hak son buldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yargıtay son noktayı koydu: Emekli aylığında o hak son buldu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir tartışılan hem eşten hem de babadan aynı anda ölüm aylığı alma hakkına dair emsal bir karara imza attı. Karara göre, hak sahipliği sıfatının kazanıldığı tarihteki mevzuat esas alınacak ve 2008 sonrası yürürlüğe giren kanun gereği artık tek bir maaş tercih edilmek zorunda kalacak. Bu karar, aynı anda iki aylık alan veya almayı planlayan binlerce kişi için tek maaş döneminin resmen başlaması anlamına geliyor.

#1
Foto - Yargıtay son noktayı koydu: Emekli aylığında o hak son buldu

Yargıtay, hem eşinden hem de babasından ölüm aylığı almak isteyen hak sahipleriyle ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Verilen hükümle birlikte, aynı anda iki ayrı ölüm aylığı bağlanamayacağı netleşti. Karar, özellikle dul ve yetim aylığı konusunda başvuru yapmayı planlayan binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor.

#2
Foto - Yargıtay son noktayı koydu: Emekli aylığında o hak son buldu

Süreç, SSK’dan dul aylığı alan bir kadının, Bağ-Kur emeklisi babasının vefatı sonrası ikinci bir maaş talebiyle SGK’ya başvurmasıyla başladı. SGK’nın talebi reddetmesi üzerine konu yargıya taşındı. Yerel mahkeme davayı reddetti. Ancak İstinaf Mahkemesi, babanın 2008 yılı öncesinde vefat etmiş olmasını gerekçe göstererek davacı lehine karar verdi ve çift maaş bağlanması gerektiğini savundu.

#3
Foto - Yargıtay son noktayı koydu: Emekli aylığında o hak son buldu

SGK’nın temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun önüne geldi ve nihai karar burada verildi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kararında kritik bir ilkeye dikkat çekti: Sigortalıya ilişkin şartlar sigortalının ölüm tarihinde; hak sahibine ilişkin şartlar ise hak sahipliği sıfatının kazanıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, davacı kadının babası hayatını kaybettiğinde evli olduğu ve bu nedenle yetim aylığı alma hakkı bulunmadığı belirtildi. Söz konusu hak, ancak eşinin 1 Ekim 2008 tarihinden sonra vefat etmesiyle, yani dul kalmasıyla doğdu.

#4
Foto - Yargıtay son noktayı koydu: Emekli aylığında o hak son buldu

Dolayısıyla, 1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren ve çift maaş uygulamasını engelleyen 5510 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerektiğine hükmedildi. Kararda, eşin 1 Ekim 2008 sonrasında vefat etmiş olması nedeniyle, babadan kaynaklı hak sahipliği sıfatının da bu tarihte kazanıldığına dikkat çekildi. Bu durumda hem eşten hem babadan ayrı ayrı ölüm aylığı bağlanmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

#5
Foto - Yargıtay son noktayı koydu: Emekli aylığında o hak son buldu

Mevzuata göre, bu şartları taşıyan kişiler yalnızca yüksek olan aylığı seçebiliyor. Böylece, aynı anda iki ölüm aylığı alınamayacağı Yargıtay kararıyla kesinleşmiş oldu. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş da kararı değerlendirdi. Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde yazan Karakaş, kararın sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna işaret etti. Karakaş, “Eskiden babam vefat etmişti, hakkım saklıdır düşüncesi her durumda geçerli değil. İkinci maaş için gerekli olan dul kalma veya işten ayrılma gibi şartların gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan kanun, alınacak aylığı belirler” ifadelerini kullandı.

