Yargıtay son noktayı koydu: Emekli aylığında o hak son buldu

Mevzuata göre, bu şartları taşıyan kişiler yalnızca yüksek olan aylığı seçebiliyor. Böylece, aynı anda iki ölüm aylığı alınamayacağı Yargıtay kararıyla kesinleşmiş oldu. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş da kararı değerlendirdi. Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde yazan Karakaş, kararın sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna işaret etti. Karakaş, “Eskiden babam vefat etmişti, hakkım saklıdır düşüncesi her durumda geçerli değil. İkinci maaş için gerekli olan dul kalma veya işten ayrılma gibi şartların gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan kanun, alınacak aylığı belirler” ifadelerini kullandı.