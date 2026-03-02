Yargıtay son noktayı koydu: Emekli aylığında o hak son buldu
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, sosyal güvenlik sisteminde uzun süredir tartışılan hem eşten hem de babadan aynı anda ölüm aylığı alma hakkına dair emsal bir karara imza attı. Karara göre, hak sahipliği sıfatının kazanıldığı tarihteki mevzuat esas alınacak ve 2008 sonrası yürürlüğe giren kanun gereği artık tek bir maaş tercih edilmek zorunda kalacak. Bu karar, aynı anda iki aylık alan veya almayı planlayan binlerce kişi için tek maaş döneminin resmen başlaması anlamına geliyor.