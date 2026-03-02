  • İSTANBUL
Ramazan ayında fazla tüketilen çay ve kahve zararlı: Dehidrasyona yol açabilir
Ramazan ayında fazla tüketilen çay ve kahve zararlı: Dehidrasyona yol açabilir
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ramazan ayında fazla tüketilen çay ve kahve zararlı: Dehidrasyona yol açabilir

Ramazan ayında dikkat çeken bir karar almak zorundasınız...

Foto - Ramazan ayında fazla tüketilen çay ve kahve zararlı: Dehidrasyona yol açabilir

Uzmanlar Ramazan Ayı'nda özellikle sahur vakitlerinde karbonhidrat tüketiminden kaçınılmasının önemli olduğunu vurguladılar, sahurda ve iftarda fazlaca tüketilen çay ve kahvenin vücutta suyun hamlesine sebep olduğu ifade edildi.

Foto - Ramazan ayında fazla tüketilen çay ve kahve zararlı: Dehidrasyona yol açabilir

Erzurum Şehir Hastanesi, Ramazan Ayı'nda sağlıklı beslenme ile ilgili vatandaşlara önerilerde bulunuyor ve bunları uzmanların dilinden paylaşıyor. Şehir Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda; Diyetisyen Merve Tekin, sahurda doğru besin seçimleri yapmanın, gün boyu enerjik kalınmasını sağladığını ifade ederek, "Özellikle basit karbonhidratlardan yani beyaz ekmek, tatlılar ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak önemlidir.

Foto - Ramazan ayında fazla tüketilen çay ve kahve zararlı: Dehidrasyona yol açabilir

Çünkü bu tür besinler hızlıca kana karışır, ancak kan şekerini hızlı yükseltir ve ani düşmesine sebep olur, bu da sizi erken açlık ve yorgunluk hissiyle karşı karşıya bırakır.

Foto - Ramazan ayında fazla tüketilen çay ve kahve zararlı: Dehidrasyona yol açabilir

Ayrıca, tuzlu yiyeceklerden uzak durmak da sağlığınız için önemlidir. Aşırı tuz, su kaybına neden olur ve iftar saati gelene kadar dehidrasyona yol açabilir. Bununla birlikte sahurda ve iftarda fazlaca tüketilen çay ve kahvede vücudunuzdan su hamlesine sebep olur. Bu nedenle çay ve kahve tüketimlerinizi de sınırlandırmanız oldukça önemlidir" dedi.

