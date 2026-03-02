  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alçaklık, iliklerine kadar işlemiş! ABD-İsrail, 150 kız çocuğunu okulda öldürdü, Rıza Pehlevi 3 Coni’ye ağıt yaktı İran vurulurken Irak çözümü Şırnak'ta buldu! Alınan kararı tüm kamuoyuna ilan ettiler Duyan, “Bu iş nasıl olacak” diyor! Osimhen’den “İran” kararı Savaş sonrası flaş adım: 35 adet F-16 alacaklar! Ramazan ayında fazla tüketilen çay ve kahve zararlı: Dehidrasyona yol açabilir Yargıtay son noktayı koydu: Emekli aylığında o hak son buldu Lübnanlı Dürzi liderden flaş İsrail açıklaması: Daha fazla yıkım getirecek Uzmanından dikkat çeken sahurda beslenme uyarıları: O detayı dikkat çekti... Nihat Kahveci yayında çıldırdı: Fenerbahçe'nin rekor transferini yerden yere vurdu Zoru görünce “yerli ve milli” kesildiler! Sözcü TV’den “İran” skandalı sonrası tarihi çark
Ramazan
8
Yeniakit Publisher
Uzmanından dikkat çeken sahurda beslenme uyarıları: O detayı dikkat çekti...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Uzmanından dikkat çeken sahurda beslenme uyarıları: O detayı dikkat çekti...

Uzman isimden dikkat çeken uyarılar geldi.

#1
Foto - Uzmanından dikkat çeken sahurda beslenme uyarıları: O detayı dikkat çekti...

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyeni Hatice Tepe, Ramazan ayında dengeli beslenmenin hayati önem taşıdığını söyleyerek uzun süreli açlık ve susuzluğun vücut üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

#2
Foto - Uzmanından dikkat çeken sahurda beslenme uyarıları: O detayı dikkat çekti...

Ramazan ayında beslenme düzeninin doğru planlanmasının hem metabolizma sağlığı hem de günlük yaşam kalitesinin korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Diyetisyen Hatice Tepe, özellikle sahur öğününün gün içerisindeki kan şekeri dengesi açısından kritik rol oynadığını vurguladı. "Sahur öğününü atlamak gün içerisinde kan şekeri dalgalanmalarına, halsizlik ve baş dönmesine neden olabilir. Bu durum uzun vadede metabolizma üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Bu nedenle sahurda yumurta, peynir, yeşillikler, 2-3 dilim tam buğday ekmeği ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir öğün tercih edilmesi, gün boyu tokluk hissinin korunmasına yardımcı olacaktır" dedi.

#3
Foto - Uzmanından dikkat çeken sahurda beslenme uyarıları: O detayı dikkat çekti...

İftarda yapılan en önemli hatalardan birinin hızlı ve aşırı yemek tüketimi olduğunu belirten Diyetisyen Hatice Tepe, iftara hafif besinlerle başlanması gerektiğini ifade etti. Tepe, "İftarda öncelikle su, hurma veya hafif iftariyelikler ve çorba ile başlangıç yapılmalı, ardından birkaç dakika ara verilmelidir. Bu ara, sindirim sisteminin hazırlanmasına yardımcı olurken aynı zamanda aşırı kalori alımını da önlemektedir. Ana yemeğe kontrollü şekilde geçilmesi sindirim sağlığı açısından önemlidir" diye konuştu.

#4
Foto - Uzmanından dikkat çeken sahurda beslenme uyarıları: O detayı dikkat çekti...

Kızartma, aşırı yağlı ve hamur işi ağırlıklı yemeklerin yerine sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlanan yemeklerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Tepe, bu tür beslenme alışkanlıklarının hem kilo kontrolü hem de sindirim sistemi sağlığı açısından koruyucu olduğunu kaydetti.

#5
Foto - Uzmanından dikkat çeken sahurda beslenme uyarıları: O detayı dikkat çekti...

Ramazan ayında sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Hatice Tepe, iftar ile sahur arasında yeterli miktarda su tüketilmesinin vücut dengesi açısından önemli olduğunu söyledi. Tepe, "Uzun süre susuz kalındığı için iftar ile sahur arasında en az 8-10 bardak su tüketilmesini öneriyoruz. Suyun tamamını iftarda bir anda tüketmek yerine, zamana yayarak ve yudum yudum içmek sindirim sistemi açısından daha faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Uzmanından dikkat çeken sahurda beslenme uyarıları: O detayı dikkat çekti...

Ramazan ayında gıda israfına da dikkat çeken Diyetisyen Hatice Tepe, uzun süreli açlığın ardından gereğinden fazla yemek hazırlanmasının hem sağlık hem de kaynak kullanımı açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtti. Ramazan sofralarının daha dengeli, yeterli ve sağlıklı şekilde planlanması gerektiğini vurgulayan Tepe, bu yaklaşımın hem vücut sağlığının korunmasına hem de gıda israfının önlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

#7
Foto - Uzmanından dikkat çeken sahurda beslenme uyarıları: O detayı dikkat çekti...

Diyetisyen Hatice Tepe, Ramazan boyunca dengeli ve bilinçli beslenmenin bağışıklık sisteminin korunması, enerji seviyesinin sürdürülebilmesi ve genel sağlığın desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşlara sağlıklı ve dengeli bir Ramazan geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir!
Dünya

ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir!

ABD’li Cumhuriyetçi siyasetçi Marjorie Taylor Greene, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Türkiye’yi hedef alan ifadelerine karşı çıktı..
Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor
Dünya

Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağı, İran’a yönelik operasyonların ardından güvenlik önlemleri kapsamında Almanya'ya gönderildi. Uçuş takip..
İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin
Gündem

İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran istihbaratına sızan Mossad casuslarına karşı 20 kişilik özel ekip kurduklarını, ekiptekiler..
Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü
Gündem

Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü

Terör devletleri İsrail ve ABD’nin İran’ın kalbi Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği ve adını küstahça "Aslanın Kükremesi" ismi verdikleri can..
ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Gündem

ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü

ABD’ye ait bir F-15 uçağı Kuveyt’te düştü. Pilot atlayarak kurtuldu.
Bağdat karıştı! Güvenlik güçlerine ateş açtı
Dünya

Bağdat karıştı! Güvenlik güçlerine ateş açtı

Bağdat’ta İran lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğü iddiaları sonrası düzenlenen protestolarda silah sesleri yükseldi. Güvenlik güçlerine ateş ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23