  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'ın vurduğu Bahreyn'den feci görüntüler ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü Cowboy Trump yine saçmaladı: “Ben öldürmesem Hamaney beni öldürecekti!” İran’dan ABD’ye müzakere resti: ‘Katillerle masaya oturmayız!’ KKTC’den dünyayı sarsan uyarı: Kıbrıs’ı ateş çemberine atmayın! İşgalci İngiliz üssüne İHA şoku: Kıbrıs’ta sular ısınıyor! Siyonist fitnesi petrolü vurdu: Batı’nın kirli savaşı cepleri yakacak! Lübnan’dan "füze" hazımsızlığı: Pısırık yönetimden skandal tepki! Soykırımcı İsrail ve ABD’den İran'da katliam: Yıkımın boyutu büyüyor! Hizbullah İsrail’e füze saldırısını üstlendi: "Hamaney’in intikamı için yapıldı"
Tarım Kar sevindirdi ama... Fındık bahçelerinde temkinli bekleyiş
Tarım

Kar sevindirdi ama... Fındık bahçelerinde temkinli bekleyiş

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kar sevindirdi ama... Fındık bahçelerinde temkinli bekleyiş

Ordu’nun orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının şimdilik fındıkta zirai don riski oluşturmadığı belirtildi. Ancak ilerleyen günlerde sıcaklığın sıfırın altına düşmesi halinde riskin artabileceği ifade edildi.

Ordu’nun orta ve yüksek kesimlerinde şubat ayı sonunda etkili olan kar yağışı, üreticiyi bir yandan rahatlattı, bir yandan da temkinli bekleyişe sürükledi.

 

İlin orta ve yüksek kesimlerinde şubat ayı sonunda etkili olan kar yağışı üreticileri tedirgin etti. Üreticiler, geçen yıl nisan ayında ülke genelinde etkili olan ve büyük zarara neden zirai don olayını hatırlarken, mevsiminde yağan karın şuan için zirai don tehlikesi oluşturmadığı, aksine fındık dalları ve toprak için yararlı olduğu ancak az da olsa zirai don riskinin bulunduğu belirtildi.

 

Kar yağışı olumlu karşılandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Şu anda ilimizin yüksek ve orta kesimlerinde kar yağışı var. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre kısmen de olsa zirai don uyarısı var. Şu anda yağan karın çok sert soğuklarla etkili olmadığını görüyoruz. Aslında bu kar yağışı olumlu da diyebiliriz. Üreticilerimizin aklına önceki yıllarda yaşadığımız zirai don hadiseleri gelebiliyor ama şu anda etkili olan kar yağışının zararı yok, toprak ve fındık dallarımız için olumlu diyebiliriz" dedi.

 

Ancak risk devam ediyor

Soydan, geçen yıl yaşanan zir don hadisesinin nisan ayında görüldüğünü, bu nedenle sürecin ve risklerin devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl nisan ayında ülkemiz ve ilimiz büyük bir zirai don olayıyla karşı karşıya kaldı. Bundan sonraki her geçen gün fındıkta yaprakların daha da açtığı bir gündür, bu süreçten sonra yağacak olan karın ve hava sıcaklığının sıfırın altında derecelerde seyretmesi de risk teşkil edebilir" ifadelerine yer verdi.

Kaçak suya tim, üretime plan! Kayseri’de yeni dönem
Kaçak suya tim, üretime plan! Kayseri’de yeni dönem

Tarım

Kaçak suya tim, üretime plan! Kayseri’de yeni dönem

Çiftçi 2 yıldır bunu bekliyordu! O ilimizde kuraklık kabusu bitti
Çiftçi 2 yıldır bunu bekliyordu! O ilimizde kuraklık kabusu bitti

Tarım

Çiftçi 2 yıldır bunu bekliyordu! O ilimizde kuraklık kabusu bitti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23