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Dünya Savaş sınırındaki ülkeden asker kararı!
Dünya

Savaş sınırındaki ülkeden asker kararı!

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ordudaki asker sayısını 300 bine çıkaracaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 15:13:00 -
Savaş sınırındaki ülkeden asker kararı!

Blaszczak, "Polonya ordusunu yeniden silahlandıracağız. Orduyu en modern teçhizat ve silahlarla donatacağız. Ordu birliklerinin sayısını da artıracağız." açıklamasını yaptı.

Polonya Savunma Bakanı, orduda 250 bin tam zamanlı asker, 50 bin de bölgesel savunma gücü sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek Polonya Silahlı Kuvvetlerini modernize etme ve genişletme kararında, Rusya-Ukrayna savaşının etkili olduğunu söyledi.

Polonya'nın ordunun modernizasyonu için alacağı silahlar arasında (Bayraktar) TB2'ler ile HIMARS roket sistemlerini sıralayan Blaszczak, "Polonya ordusu şimdiye kadar olduğundan daha kalabalık olmalı." ifadesini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 18 Mart'ta Rusya-Ukrayna savaşına tepki olarak Polonya Silahlı Kuvvetlerini modernize etmeyi ve genişletmeyi amaçlayan Anavatan Savunma Yasası'nı imzalamıştı.

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