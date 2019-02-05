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Savaş mağduruna gıda yardımı

İHH, Suriye’deki kamplarda 2 bin 360 ihtiyaç sahibi aileye gıda dağıtımı yaptı.

05 Şubat 2019 Salı 10:56
Savaş mağduruna gıda yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus, Bızaa, Ahtarin ve Azez’deki kamplarda 2 bin 360 gıda paketinin dağıtımı yaptı.

Yaklaşık 15 bin kişinin istifade ettiği gıda kolilerinde şeker, un, baklagiller ve yağ olmak üzere temel ihtiyaçlar bulunuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Basın Birimi Sorumlularından Ali İmran Durman, yaptığı açıklamada, “Ocak ayında yaptığımız yardımların başında gıda dağıtımı bulunmakta. Çünkü gıda, insanlar için birincil ihtiyaç. Yaptığımız dağıtımda yaklaşık 15 bin insan faydalandı” dedi.

Gıda paketlerinin, 6 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşıladığını ifade eden Durman, “Gıda paketlerimizde şeker, un, baklagiller ve yağ olmak üzere temel ihtiyaçlar bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

İHH 2011’den bu yana Suriye’de gıda, sağlık, barınma yardımlarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 10:56
  1. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı
  2. Cerablus
  3. Bızaa
  4. Ahtarin
  5. Azez
  6. İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Basın Birimi Sorumlularından Ali İmran Durman
  7. Gıda paketleri

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