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Dünya Savaş kapıya dayandı! Ukrayna'dan flaş karar
Dünya

Savaş kapıya dayandı! Ukrayna'dan flaş karar

Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'da Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, ülkede 30 günlük olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 14:46:00 -
Savaş kapıya dayandı! Ukrayna'dan flaş karar

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Ukrayna yeni bir karar aldı.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov yaptığı açıklamada, "Donetsk ve Lugansk hariç tüm Ukrayna genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir. Bu karar hayatımızı radikal manada etkilemeyecek. Sokağa çıkma yasağı duruma göre gereken bölgelerde ilan edilebilir. Askeri yönetim kararı almamızı gerektirecek bir durum yok. OHAL 30 gün boyunca devam edecek, gerektiği takdirde uzatılacak. Ayrıca 36 bin yedek asker göreve çağırıldı" ifadelerini kullandı.

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