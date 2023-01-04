Savaş kapıda! Almanya da füzesavar sistemi satın alacak

Almanya Rusya'nın Ukrayna hamlesi sonrası kendisini ve müttefiklerini korumak için İsrail’den füzesavar sistemi satın alıyor.

Alman haber ajansı DPA’'nın Berlin'deki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilerden oluşturduğu habere göre, ABD’nin bileşenleri tedarik ettiği silah sisteminin teknik yönlerine ilişkin yanıtla ilgili olarak Almanya'ya bilgi vereceğini, bu sebeple satışın tamamlanmasının ABD hükümetinin onayını bağlı olduğu kaydedildi.

Kaynaklara göre bilgilerin yayınlanması, sistemin satın alma sürecinde önemli bir aşamanın kesildiği anlamına geliyor.

Arrow sisteminin satın alınması, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Avrupa'da değişen güvenlik durumuyla Almanya'nın etkileşime girdiği silahlanma projelerinden biri. Satın alma planlarının belirtilen amacı, Almanya ve Müttefikleri daha iyi korumak.

Arrow sistemi, uzun menzilli balistik füzeleri imha etme kabiliyetine sahip, bu da yerden yüksekte, stratosferde görev yapabilme kabiliyeti anlamına geliyor. Sistem böylece Alman ordusuna yeni bir yetenek sağlayacak. Alman ordusu şimdiye kadar 30 km'ye kadar irtifalarda görev yapan Patriot füze sistemini kullandı. Daha yüksek irtifalarda balistik füzelere karşı savunma söz konusu olduğunda, yetenek açığı bulunuyor. En yüksek irtifada imha işleminin başarısı, yerde korunacak alanın büyüklüğü ve saldıran füze harp başlıklarının hasar veremeden imha edilmesi ile ilgili.