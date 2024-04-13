  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakanlık devreye girdi gerçekler otaya çıktı! CHP’nin teleferik yalanı elinde patladı

Rusya Türk İHA'larına karşı son kozunu dünyaya duyurdu

Deprem bölgesindeki inşa çalışmaları aralıksız sürüyor

Şimdi hesap zamanı! Teleferik faciasında 13 gözaltı

Her şey sadece bir gecede yaşandı! Bitcoin kumarının ibretlik sonu!

Kibir abidesi Ekrem İstanbullularla alay ediyor! ‘Hizmette benden daha iyisi doğmadı’

Teleferik operasyonu tamamlandı! Validen kritik açıklamalar

Murat Alan ‘İnşa edilmiş gerçeklik’ diyerek anlattı! Katil İsrail’in gazetecileri öldürmesinin arkasındaki ayrıntı

Yiğit Bulut seçimlerin ardından sessizliğini bozdu: O isim milli güvenlik sorunudur bunu not edin

Duyanlar parayı geri yatırmaya başladı! ATM’den para çekenler hayatının şokunu yaşadı
Dünya Savaş için geri sayım! Hazırlık yaptılar
Dünya

Savaş için geri sayım! Hazırlık yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-04-13 22:41:00 -
Savaş için geri sayım! Hazırlık yaptılar

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, beklenen İran saldırısı nedeniyle tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini ve savaş uçaklarının hazırda beklediğini açıkladı.

İran’ın beklenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail’de gergin bir hava hakimken, ülkede yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

Eğitime ara verildi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, saldırı tehdidi nedeniyle ülkede tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini belirtti.

Sivillerin toplanmasına yönelik yeni kısıtlamaların da getirildiğini duyuran Hagari, toplantı ve buluşmaların bin kişiyle sınırlandırıldığını aktardı. Hagari, pazartesi saat 23.00’e kadar sürecek olan kısıtlamaların okul gezileri ve kamplar için de geçerli olduğunu söyledi. Hagari, İsrail'in hava savunmasının “alarmda” olduğunu ve “düzinelerce uçağın gökyüzünde hazır beklediğini” ifade etti.

Pazar sabahı saldırı iddiası
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan El Cezire, çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberle İran'ın pazar günü sabah erken saatlerde İsraile saldırma olasılığının yüksek olduğunu aktardı.

 

Hamaney İsrail'e lanet okudu! Allah’ın laneti gaspçı Siyonist varlığın üzerine olsun
Hamaney İsrail'e lanet okudu! Allah’ın laneti gaspçı Siyonist varlığın üzerine olsun

Gündem

Hamaney İsrail'e lanet okudu! Allah’ın laneti gaspçı Siyonist varlığın üzerine olsun

‘Para Aduma’ Kırmızı Düve nedir?... İsrail’in teolojik planı! Altından tapınak şövalyeleri çıktı
‘Para Aduma’ Kırmızı Düve nedir?... İsrail’in teolojik planı! Altından tapınak şövalyeleri çıktı

Gündem

‘Para Aduma’ Kırmızı Düve nedir?... İsrail’in teolojik planı! Altından tapınak şövalyeleri çıktı

Norveç ve İspanya'dan İsrail'e tokat! Tanımaya hazırız!
Norveç ve İspanya'dan İsrail'e tokat! Tanımaya hazırız!

Dünya

Norveç ve İspanya'dan İsrail'e tokat! Tanımaya hazırız!

Son dakika gelişmesi… Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! İran’dan İsrail’e karşı şok hamle
Son dakika gelişmesi… Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! İran’dan İsrail’e karşı şok hamle

Dünya

Son dakika gelişmesi… Orta Doğu’da tansiyon yükseliyor! İran’dan İsrail’e karşı şok hamle

Murat Alan ‘İnşa edilmiş gerçeklik’ diyerek anlattı! Katil İsrail’in gazetecileri öldürmesinin arkasındaki ayrıntı
Murat Alan ‘İnşa edilmiş gerçeklik’ diyerek anlattı! Katil İsrail’in gazetecileri öldürmesinin arkasındaki ayrıntı

Gündem

Murat Alan ‘İnşa edilmiş gerçeklik’ diyerek anlattı! Katil İsrail’in gazetecileri öldürmesinin arkasındaki ayrıntı

Hamas - İsrail savaşında son durum! Gazze'de ateşkes yapılmasını Netanyahu engelliyor! Kirli oyun açığa çıktı
Hamas - İsrail savaşında son durum! Gazze'de ateşkes yapılmasını Netanyahu engelliyor! Kirli oyun açığa çıktı

Dünya

Hamas - İsrail savaşında son durum! Gazze'de ateşkes yapılmasını Netanyahu engelliyor! Kirli oyun açığa çıktı

Türkiye'nin tarihi kararı İsrailli ismi kudurttu!
Türkiye'nin tarihi kararı İsrailli ismi kudurttu!

Gündem

Türkiye'nin tarihi kararı İsrailli ismi kudurttu!

İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor
İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor

Dünya

İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İbrahim

Danışıklı Dövüş.İran Hiçbir Zaman İslam Lehine iş yapmamıştir.Devletim bütün Tedbirlerini almalı...
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?...Petrol fiyatları ilk çeyrekte uçtu!
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?...Petrol fiyatları ilk çeyrekte uçtu!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Tü..
İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?
Dünya

İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?

İran'da molla rejimini destekleyenlerin deşifre edilmesi için önlemler alınıyor. Sorumlusu kim merak edilirken tartışma alevleniyor.....
Biden'a elektrikli araçlar için çağırı! Flaş detay: Otomobil ithalatını durdur! Çok satılan her 10 araçtan biri
Otomotiv

Biden'a elektrikli araçlar için çağırı! Flaş detay: Otomobil ithalatını durdur! Çok satılan her 10 araçtan biri

ABD Başkanı Joe Biden'a mektup: Elektrikli araçların ithalatını yasaklama çağrısı yapıldı. Tesla'nın sahibi Elon Musk da "Önlem almazsak biz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23