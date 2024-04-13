Savaş için geri sayım! Hazırlık yaptılar

İran’ın beklenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail’de gergin bir hava hakimken, ülkede yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

Eğitime ara verildi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, saldırı tehdidi nedeniyle ülkede tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini belirtti.

Sivillerin toplanmasına yönelik yeni kısıtlamaların da getirildiğini duyuran Hagari, toplantı ve buluşmaların bin kişiyle sınırlandırıldığını aktardı. Hagari, pazartesi saat 23.00’e kadar sürecek olan kısıtlamaların okul gezileri ve kamplar için de geçerli olduğunu söyledi. Hagari, İsrail'in hava savunmasının “alarmda” olduğunu ve “düzinelerce uçağın gökyüzünde hazır beklediğini” ifade etti.

Pazar sabahı saldırı iddiası

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Öte yandan El Cezire, çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberle İran'ın pazar günü sabah erken saatlerde İsraile saldırma olasılığının yüksek olduğunu aktardı.