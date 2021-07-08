  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Japonya'daki felakette ölenlerin sayısı arttı
Dünyanın en derin havuzu kapılarını açtı
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Lübnan'da uçak düştü: Ölüler var
Gündem Savaş gemileri peş peşe boğazdan geçti
Gündem

Savaş gemileri peş peşe boğazdan geçti

Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 16:22:00 -
Savaş gemileri peş peşe boğazdan geçti

Rus Donanması’na ait savaş gemileri ’Kondopoga’ ile ’Alexander Otrakovsky’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden saat 11.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, Rus Donanması’na ait, 027 borda numaralı ’Kondopoga’ ile 031 borda numaralı ’Alexander Otrakovsky’ adlı savaş gemileri, boğazın manevrası en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

‘Dur Yolcu’ sembolü ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemilerine Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay