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Dünya Savaş gemileri meydana çıktı! 5 ülke Türkiye'ye karşı birleşti
Dünya

Savaş gemileri meydana çıktı! 5 ülke Türkiye'ye karşı birleşti

Mısır, GKRY, BAE, Yunanistan ve Fransa Mısır açıklarında 6 Aralık'a kadar sürecek tatbikata resmen başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:14:00 -
Savaş gemileri meydana çıktı! 5 ülke Türkiye'ye karşı birleşti

Doğu Akdeniz'de gerilimin yaşandığı bir dönemde, Türkiye'nin bölgedeki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan ülkeler askeri tatbikat için harekete geçti.

Mısır, GKRY, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Fransa orduları, Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlattı.

6 aralıka kadar sürecek

GKRY Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın 6 Aralık'a kadar süreceği kaydedildi. Askeri tatbikatla ilgili "Savunma ve operasyonel iş birliğimizi geliştirmek için ortaklarımızla tatbikat yapmayı dört gözle bekliyoruz." denildi.

3 aşamalı tatbikatlar

Üç ayrı aşamadan oluşan tatbikatta arama-kurtarma, elektronik harp ve yüzey tatbikatları gerçekleştirilecek.

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