Savaş devam ediyor! İran'ın başkenti Tahran'da patlama!
İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Kentin farklı bölgelerinde yaşanan hareketlilik sırasında hava savunma sistemlerinin de devreye alındığı bildirildi.
İran’ın başkenti Tahran, gece saatlerinde duyulan patlama sesleriyle yeniden gerilim hattına döndü. Kentte yaşanan patlamalar, bölgede zaten yüksek seyreden tansiyonu bir kez daha artırdı.
İlk bilgilere göre patlamalar, başkentin farklı noktalarında art arda meydana geldi. Gece boyunca kentte dikkat çekici bir hareketlilik yaşandığı aktarıldı.
Fars Haber Ajansı, Tahran'da gece saatlerinde patlama meydana geldiğini duyurdu.
Kentin doğu, batı ve güneydoğu bölgelerinde meydana gelen patlamalarla eş zamanlı hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.
