Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında önce tutuklanan ardından da görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım ile ilgili her gün yeni bir skandal patlak veriyor.

27 Mart'ta CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'da bir otelde gözaltına alınmıştı.

Özkan'ın gözaltına alındığı sırada otelde 21 yaşındaki metresi S.A. ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Başsavcılık tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması bağlantılı olarak bazı belediyelere de sıçramıştı.

Öte yandan Özkan Yalım'ın evli olmasına rağmen 4 metresi olduğu da ortaya çıkmıştı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken yeni bir skandal daha patlak verdi. TGRT Haber’de Gürkan Hacır’ın hazırlayıp sunduğu Taksim Meydanı programında TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik, flaş bilgiler verdi.

Atik, Özkan Yalım’ın dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan pavyonda çalışan kadınlar için kanun istediğini belirterek, "Özkan Yalım, Kemal Bey'e 'Pavyon çalışanlarının sorunlarıyla ilgilenmeliyiz' diyor." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama sonrası program sunucusu Hacır, şaşkınlığını daha fazla gizleyemedi ve Atik’e “şaka yapıyorsun” dedi.