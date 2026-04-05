Suriye'de halk sokaklara indi

Güney Suriye'deki kent ve kasabalarda cuma günü yüzlerce kişi sokaklara çıkarak İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistinlilerle dayanışma gösterdi, ayrıca Filistinli tutsakların idam edilmesine imkan tanıyan yeni İsrail yasasını kınadı.

Gösteriler, Dera ilinin doğusundaki Cize ve Maliha el Ataş beldelerinde cuma namazının ardından düzenlendi. Eylemler ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri'nden tehcir edilen Suriyelilerle Filistinli mültecilerin birlikte yaşadığı Dera Mülteci Kampı'nda da gerçekleştirildi.

Ürdün sınırına yakın Cize beldesinde göstericiler Suriye ve Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail karşıtı pankartlar taşıdı. Kalabalık, Gazze'ye destek sloganları atarken, İsrail ordusunun Güney Suriye'de devam eden saldırılarını da kınadı.

Dera iline bağlı el-Hara beldesinden gösterici Muhammed el Caadan, The New Arab'a yaptığı açıklamada, "Bu protestolar sadece Gazze için değil. Biz kendi topraklarımızda İsrail tanklarını gördüğümüz için de gösteri yapıyoruz. Filistinli tutsaklara yönelik olanlar da bize verilmiş bir mesajdır, bu düşman ne hukuka ne de insanlığa saygı duyuyor" dedi.

Dera'nın batısındaki Muzeyrib beldesinden Şeyh İhsan ez Zuubi ise Filistinli tutsakların idam edilmesine ilişkin İsrail kararının protestoların "kıvılcımı" olduğunu söyledi. Zuubi, asıl nedenlerin ise "İsrail'in Suriye topraklarına tekrarlanan girişleri, buna eşlik eden günlük saldırgan ve kışkırtıcı uygulamaları ile İsrail güçlerinin sınır bölgesinde yeni bir güvenlik düzeni dayatma girişimleri olduğunu, bunun da fiili bir tampon bölgenin önünü açtığı şeklinde görüldüğünü" belirtti.

Son birkaç günde ülke genelinde binlerce Suriyeli Filistin'e destek gösterilerine katıldı. Şam, Halep, Humus ve İdlib gibi birçok kentte gösteriler düzenlendi.

Göstericiler yürüyerek, araçlarla ve motosikletlerle konvoylar oluşturarak eylem yaptı. Suriye ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalıklar Gazze'ye destek sloganları attı.

Gösterilerin en yoğun olduğu bölge, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne komşu Dera ilindeki Tafas, Casim, Neva ve Şeyh Miskin kentleri dahil olmak üzere ülkenin güneyi oldu.

KAYNAK: MEPANEWS

