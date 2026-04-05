59 yıl önce okumuştu! ABD’ye Aşık Mahsuni Şerif türküsüyle gönderme

ABD, İran tarafından Cuma günü düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu da düzenlediği operasyonla kurtardı ama İran operasyonun başarısız olduğunu duyurdu.

Gelişmeleri sosyal medya hesabından Aşık Mahsuni Şerif’in 1967 yılında ilk olarak okuduğu “Kan döktürür silah satar Amerika katil katil” isimli türküsü eşliğinde düşen Amerikan uçaklarının görüntüsünü paylaşan Araştırmacı Yazar Haluk Özdil, “Gece İran'da ABD'nin 2 helikopteri ve C-130 uçağı daha düşürüldü. Çin hava savuma sistemleri devreye girdiğinden beri ABD kâbus görüyor. Aşık Mahsuni Şerif 1967'de bu türküyü plağa okuduğunda Türkiye'deki emperyalizmin uşakları insanlara Amerikan rüyası satıyorlardı” diyerek ABD’nin düştüğü duruma dikkat çekti.

KURTARMA OPERASYONU FİYASKOYLA SONUÇLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, pilotun yaralı olarak kurtarıldığını belirterek, “Pilotumuz için düzinelerce uçak gönderdik. Tarihimizin en cesur operasyonu” ifadelerini kullanmıştı. İran yönetimi ise “ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağı düşürüldü” diyerek kurtarma operasyonunun fiyaskoyla sonuçlandığını duyurmuştu.