CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!

Tekirdağ’ın CHP’li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile belediyeden hizmet bekleyen bir gencin sosyal medyaya düşen videosu gündem oldu. CHP’nin hizmete ve vatandaşa bakışını bir kez daha gözler önüne seren ibretlik videoda Halit Efe isimli bir vatandaş, Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden Çerkezköy’e yakışmadığını söylediği çamur deryasına dönen ve 4 aydır hiçbir çalışmanın olmadığı mahalleyi göstererek CHP’li başkana “Siz öncüsü olduğunuz bir çalışma başlatsanız biz de vatandaş olarak bir araya gelip sefer olsak da Çerkezköy’ü bu görüntüden kurtarsak” sözüne kimsenin beklemediği bir karşılık verdi.

VERİN ABİ VERİN, SİZ HAKEDİYORSUNUZ!

Vatandaşın “Biz bu mahallede yaşayan vatandaşların verdiği oyların karşılığı bu olmamalı. Şuraya bakarsanız 2026 yılının Çerkezköy’ünde, Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden birinde manzara bu olmamalı” sözüne Akay’ın verdiği karşılık büyük tepki çekti. Akay kibirle adını sorduğunu Halit isimli gence “Git elinden ne geliyorsa yap Halit” dedi.

Sosyal medyada da büyük tepki çeken görüntülerin altına yapıyor yorumlarda

“CHP'nin halka bakış açısı hep budur! Halka tepeden bakar, hakir görürler. Ben hiç şaşırmadım”, “Şu mide bulandırıcı kibre ve tavırlarına bakar mısınız? Bunlara oy verip bu muameleyi görüyorsunuz”, “Madem vatandaş yapacak sen niye koltukta oturuyorsun vasıfsız”, “Verin abi verin bu oylarınızı. Siz her şeyi hakkediyorsunuz” tepkileri öne çıktı.