CHP'den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!
CHP’den hizmet bekleyen vatandaşa fırça: Git kendin yap!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Tekirdağ’ın CHP’li Çerkezköy ilçe Belediye Başkanı Vahap Akay ile belediyeden hizmet bekleyen bir vatandaş arasında geçen konuşmanın yer aldığı ibretlik bir video CHP’nin hizmete ve vatandaşa bakışını bir kez daha gözler önüne serdi. Halit Efe isimli bir vatandaşın çamur deryasına dönen mahalleyi göstererek CHP’li başkana “Sizin öncüsü olduğunuz bir çalışma başlatsanız biz de vatandaş olarak bir araya gelip sefer olsak da Çerkezköy’ü bu görüntüden kurtarsak” sözüne karşılık kibirle “Git elinden ne geliyorsa yap” karşılığını veren CHP’li Vahap Akay büyük tepki çekti.

Tekirdağ’ın CHP’li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile belediyeden hizmet bekleyen bir gencin sosyal medyaya düşen videosu gündem oldu. CHP’nin hizmete ve vatandaşa bakışını bir kez daha gözler önüne seren ibretlik videoda Halit Efe isimli bir vatandaş, Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden Çerkezköy’e yakışmadığını söylediği çamur deryasına dönen ve 4 aydır hiçbir çalışmanın olmadığı mahalleyi göstererek CHP’li başkana “Siz öncüsü olduğunuz bir çalışma başlatsanız biz de vatandaş olarak bir araya gelip sefer olsak da Çerkezköy’ü bu görüntüden kurtarsak” sözüne kimsenin beklemediği bir karşılık verdi.

VERİN ABİ VERİN, SİZ HAKEDİYORSUNUZ!

Vatandaşın “Biz bu mahallede yaşayan vatandaşların verdiği oyların karşılığı bu olmamalı. Şuraya bakarsanız 2026 yılının Çerkezköy’ünde, Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden birinde manzara bu olmamalı” sözüne Akay’ın verdiği karşılık büyük tepki çekti. Akay kibirle adını sorduğunu Halit isimli gence “Git elinden ne geliyorsa yap Halit” dedi.

Sosyal medyada da büyük tepki çeken görüntülerin altına yapıyor yorumlarda

“CHP'nin halka bakış açısı hep budur! Halka tepeden bakar, hakir görürler. Ben hiç şaşırmadım”, “Şu mide bulandırıcı kibre ve tavırlarına bakar mısınız? Bunlara oy verip bu muameleyi görüyorsunuz”, “Madem vatandaş yapacak sen niye koltukta oturuyorsun vasıfsız”, “Verin abi verin bu oylarınızı. Siz her şeyi hakkediyorsunuz” tepkileri öne çıktı.

Görele'de skandallar bitmiyor! CHP’den Tuana’nın ailesine ahlaksız teklif: "Şikayeti geri çekin" baskısı
Görele'de skandallar bitmiyor! CHP’den Tuana’nın ailesine ahlaksız teklif: "Şikayeti geri çekin" baskısı

Gündem

Görele'de skandallar bitmiyor! CHP’den Tuana’nın ailesine ahlaksız teklif: "Şikayeti geri çekin" baskısı

Biz şimdi 'iktidar belediyelere operasyon çekiyor' diyoruz ama! İhbar edenlerin tamamı CHP’li Kendi belediyelerini savcılığa şikayet ediyorlar
Biz şimdi 'iktidar belediyelere operasyon çekiyor' diyoruz ama! İhbar edenlerin tamamı CHP’li Kendi belediyelerini savcılığa şikayet ediyorlar

Gündem

Biz şimdi 'iktidar belediyelere operasyon çekiyor' diyoruz ama! İhbar edenlerin tamamı CHP’li Kendi belediyelerini savcılığa şikayet ediyorlar

Sosyal medyada viral olan görüntüler! Heykel yapma CHP tosunlar ürküyor
Sosyal medyada viral olan görüntüler! Heykel yapma CHP tosunlar ürküyor

Gündem

Sosyal medyada viral olan görüntüler! Heykel yapma CHP tosunlar ürküyor

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

Gündem

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

CHP'den korkunç skandal!
CHP'den korkunç skandal!

Gündem

CHP'den korkunç skandal!

CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!
CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!

Gündem

CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!

CHP tepeden tırnağa pisliğe batmış! Rüşvetçilerin başı Özel
CHP tepeden tırnağa pisliğe batmış! Rüşvetçilerin başı Özel

Gündem

CHP tepeden tırnağa pisliğe batmış! Rüşvetçilerin başı Özel

Bak sen şu liyakatten bahseden CHP’ye! Marmaris Belediyesi’nde "Aile Boyu" Vurgun: Rüşvetin Altından Hülleli Atama Çıktı!
Bak sen şu liyakatten bahseden CHP’ye! Marmaris Belediyesi’nde "Aile Boyu" Vurgun: Rüşvetin Altından Hülleli Atama Çıktı!

Gündem

Bak sen şu liyakatten bahseden CHP’ye! Marmaris Belediyesi’nde "Aile Boyu" Vurgun: Rüşvetin Altından Hülleli Atama Çıktı!

Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül...
Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül...

Gündem

Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül...

 

Osmanli

Halk belediye baskanini seciyor yollar böyle olunca sonra feryat edersiniz bu chpdekiler zaten hain fakat bunları secenler hainligi hak etmiyormu bunlara oy verenler elleriniz kırılsın sözde atatürkcüler..tühhh sizlere

Mahmut yılmaz

Belediye başkanı o makama gelene kadar kaç kişinin elini öptü halka ne ler vaad etti. geldiğin yeri unutma anandan belediye başkanı doğmadın bir çıkışın birde inişi var.
